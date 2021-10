Brenno CHL lança remix de “O Bêbado e a Equilibrada” com participação de Cali

Faixa une R&B ao hip hop em pop urbano apaixonado

Nesta sexta-feira, 29, Brenno CHL lança o remix da faixa “O Bêbado e a Equilibrada”, single do EP “Primavera”, lançado no ano passado. O som tem participação da cantora Cali.

De São José dos Campos-SP, Brenno CHL vem, nos últimos quatro anos, movimentando a cena hip hop da região. Além do EP “Primavera”, o artista lançou, em 2021, as faixas “Sonhei” – com produção musical de Dudu Pacceli – e “Doce Ilusão”, em colaboração com o rapper Inglês e produção de Zero Pacceli. As músicas alcançaram posições em playlists oficiais do Spotify.

Além das construções características do hip hop e boombap presentes nos projetos de Brenno, o artista não se prende ao gênero e explora suas influências dentro do pop urbano, dando também espaço para o R&B Contemporâneo em sua carreira, lembrando artistas internacionais como Mac Miller e J Cole.

No seu terceiro lançamento do ano, Brenno lança uma nova versão de “O Bêbado e a Equilibrada”, faixa que compões seu EP de estreia e traz referências ao clássico de Elis Regina, “O Bêbado e a Equilibrista”. Com sentimentos em versos sinceros e melodias sutis, o remix da faixa traz participação da Cali, novos formatos nos versos de Brenno e a presença de instrumentos orgânicos, desenvolvendo ainda mais a vibe leve, romântica e nostálgica da faixa.

Sobre a música e a vontade de fazer um remix, Brenno afirma: “Esse foi um dos sons que mais curti fazer, muito rápido e natural. Acho que de todas que já fiz, essa foi a música que mais escutei, e sempre achei que ela pedia uma “continuação” ou um desfecho”.

O novo lançamento conta com um videoclipe produzido pela Giramundo Filmes, que será lançado no canal de Brenno no YouTube e poderá ser conferido a partir de hoje.