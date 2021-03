Breathe, é o mais novo lançamento do artista DJ Mateus Blandim

Mateus Blandim, como gosta de ser chamado, é figura carimbada em grandes festivais de Brasília, como Te vejo na Praia, Carnaval no Parque, Bud Basement e outros. Há 3 anos vêm conquistando o público candango com um repertório refinado e bem diversificado, com uma perfomance singular em cima dos palcos. Hoje já é peça certa nos principais line-ups da cidade. Suas apresentações são um mix de energia e alegria, contagiando toda a pista com bastante House Music, Funk e Hip-hop, sem nunca perder o ritmo.

Breathe

A track nasceu inspirada nos marcantes timbres do grupo Rufus Du Sol, mundialmente conhecido por suas melodias tocantes, casados com o melhor do bass brasileiro, que vem conquistando cada vez mais o público com o passar dos anos.

Com lançamento previsto para o dia 9 de abril de 2021, BREATHE veio pra quebrar paradigmas e mostrar o crescimento eminente dos artistas locais da nossa capital.

Fique Atento!