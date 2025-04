Brasília recebe o show de encerramento da turnê de Oswaldo Montenegro

Nesta sexta-feira (11), Brasília será palco de uma noite especial. O cantor e compositor Oswaldo Montenegro encerra na capital sua turnê comemorativa de 50 anos de carreira com um show no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O espetáculo será uma celebração da trajetória artística de Montenegro, marcada por canções que atravessam gerações e tocam temas como amor, liberdade, identidade e pertencimento. No palco, o artista será acompanhado por convidados especiais que fazem parte de sua história: o cantor e multi-instrumentista Milton Guedes, a flautista Madalena Salles e o guitarrista Alexandre Meu Rei.

Parceiro de longa data, Milton Guedes ressalta a influência decisiva de Oswaldo em sua vida profissional: “Ele foi o responsável por eu ter escolhido fazer música profissionalmente”. Sobre a parceria, destaca ainda a sintonia artística entre os dois: “Além da amizade de anos, temos uma liberdade que nos permite manter uma conexão em cena, onde muitas vezes nem precisamos ensaiar. Essa confiança nos deixa sempre prontos quando tocamos juntos”.

Milton Guedes e Oswaldo Montenegro. Foto: Reprodução/Facebook

Nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Brasília, Oswaldo Montenegro mantém laços afetivos e criativos com as duas cidades. “Toda minha formação musical, além das descobertas e preferências artísticas, adquiri em Brasília desde a adolescência. O Rio me deu a maturidade para desenvolver melhor essas influências e aplicá-las em todos os trabalhos”, afirma o artista.

Milton Guedes. Foto: Marcos Vieira

Poeta, compositor, diretor e multi-instrumentista, Montenegro construiu ao longo de cinco décadas uma obra que mistura música, teatro e cinema. Suas letras carregam a alma das cidades por onde passou — especialmente Brasília, onde viveu momentos decisivos de sua juventude e estabeleceu uma profunda ligação com a arte.

Com 45 álbuns lançados, apresentações marcantes e sua habilidade inconfundível nos violões de 6 e 12 cordas, Oswaldo Montenegro segue como uma das vozes mais expressivas da música brasileira. O show desta sexta será uma oportunidade única de reviver momentos icônicos e se emocionar com novas histórias por trás de seus grandes sucessos — uma verdadeira homenagem à arte e à trajetória de um dos símbolos culturais da capital federal.

Oswaldo Montenegro. Foto: Divulgação

Oswaldo Montenegro – “Celebrando 50 Anos de Estrada”

Data: 11 de abril (sexta-feira)

Horário: 21h30

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990

Site: Bilheteria Digital Ingressos