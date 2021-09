Bloco Eduardo e Mônica agita o domingo dos brasilienses

Trazendo muita animação para o público, grupo é atração no Laguna Gastrobar

Carnaval em um cenário incrível? Temos! O Bloco Eduardo e Mônica vai trazer muita folia para o brasiliense no domingo, 2 de outubro. O grupo é a atração do Laguna Gastrobar. Com um lindo visual à beira lago, o bloco promete uma animação de dar inveja a qualquer circuito carnavalesco nesta apresentação que servirá de ensaio para a festa do ano que vem. Os músicos sobem ao palco a partir das 17h. O espaço segue todas as normas de segurança contra à Covid,

No repertório, clássicos inesquecíveis do rock, que foram eternizados com bandas e artistas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além do reggae do Natiruts. Em versões repaginadas para tirar o pé do chão, o bloco Eduardo e Mônica chega com o estilo ideal para agitar o domingão, unindo guitarras e muita percussão para não deixar ninguém parado. “Será um dia de muita diversão! Vamos matar a saudade do Carnaval e do público de Brasília que é a nossa casa” explica o músico Rony Meolly.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio de reserva feita pelo telefone e WhatsApp: 61 99109 9096; ou na portaria do Laguna Gastrobar. O local tem capacidade reduzida por conta das normas de segurança de combate à Covid.

Bloco Eduardo e Mônica

Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Rony Meolly (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Villar (O bando), o Bloco Eduardo e Mônica surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão. As guitarras se unem à pegada forte da percussão e repaginam clássicos do rock nacional de bandas como Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, além de reggaes do Natiruts. Eleito por júri popular como o melhor bloco de Brasília, o grupo reuniu quase 20 mil foliões no último carnaval da cidade.

Ensaio Bloco Eduardo e Mônica

Local: Laguna Gastrobar – Orla do Clube Ases (Entrada pelo estacionamento debaixo do Pier 21)

Horário: a partir das 17h

Reservas pelo WhatsApp: 61 99109 9096