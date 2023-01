‘Black álbum Sinfônico’ do maestro Felipe Prazeres celebra o rock

O “showcerto” abre com a composição The Ecstasy of Gold, do maestro e compositor italiano Ennio Morricone

Toda banda de sucesso que se preze tem um álbum histórico – ou até mais de um. É assim com a banda Metallica e o famoso The Black Album, de 1991.

Para celebrar esse disco, a Orquestra Petrobras Sinfônica, regida por Felipe Prazeres, apresenta o concerto Black Album Sinfônico, no qual executa todas as canções do disco. Os arranjos são assinados pelo músico Ricardo Cândido.

“O principal desafio de ter uma orquestra sinfônica tocando esse repertório é não perder a alma do rock. Nós levamos para o concerto o ‘coração pulsante do rock’ que é a bateria, o baixo e a guitarra do Slash, interpretada pelos violinos elétricos, com solos com muita energia”, conta Prazeres.

O “showcerto” abre com a composição The Ecstasy of Gold, do maestro e compositor italiano Ennio Morricone (1928-2020). Prazeres diz que a apresentação tem um caráter bem realista e que a composição de Morricone contribui ainda mais para esse objetivo. “É uma abertura que já prepara o público para o que vem a seguir, gera uma expectativa em cima das próximas canções, já emociona, de cara, os fãs da banda e do heavy metal.”

Além do The Black Album, a sinfônica já realizou concertos sobre os álbuns Thriller, de Michael Jackson, Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Bohemian Rhapsody, do Queen, e Ventura, do Los Hermanos.

Serviço:

5ª (2), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 220/R$ 280 bit.ly/mettallicaalbum

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.