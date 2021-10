Birosca do Conic retorna às atividades com “Festival Música Transforma”

Espaço underground de Brasília volta a protagonizar a cena noturna com ocupação urbana e movimentos culturais. Na próxima segunda (11), a casa recebe evento musical com o melhor do jazz de Esdras Nogueira e convidados

A Birosca está viva e operante. Inaugurado no início de 2019, o bar chegou com os dois pés na porta e uma proposta ousada, que valoriza as cenas minoritárias de Brasília. Localizado no Setor de Diversões Sul, o famoso Conic, o espaço abraça a diversidade do DF com eventos, festivais, feiras de moda e de vinil, brechós, mostras artísticas e muita discotecagem, abrindo espaço para artistas, grupos e movimentos que não estão nos holofotes.

Além da proposta cultural da casa, a Birosca também desenvolve um trabalho de revitalização do espaço do Conic, acreditando no ambiente como um vetor cultural da cidade. O setor, que foi pensado por Lúcio Costa para ser um dos principais pontos de vida noturna da capital e já esteve marginalizado e esquecido, agora toma novo fôlego com o retorno da ocupação e atividades do espaço. Os produtores culturais da área prometem devolver os dias de glória ao local, dando espaço e apoio para coletivos, movimentos e empreendedores sociais. Próximo à rodoviária, o Conic tem fácil acesso para quem vem das cidades satélites, convertendo-se em um espaço democrático, sendo um local de convergência das várias tribos do DF.

O espaço ainda abriga feiras artesanais, exposições multi artísticas e outras ações. A Birosca era uma casa noturna, que ganhou uma reformulação por conta da pandemia, com cada grupo sentado em mesas com reservas feitas antecipadamente, em respeito às normas sanitárias e de segurança. O local adota o esquema de bar, com garçons circulando, mesas espaçadas na praça e agora também com uma cozinha, trazendo smash burguers, lanches árabes e pizzas. Em cada bloco existem borrifadores de álcool à disposição do público.

Esdras Nogueira e grupo. Foto: Ricardo Theodoro

Festival com o melhor do jazz movimenta o Conic

A Birosca traz ao público na próxima segunda (11), véspera de feriado, o “Festival Música Transforma”, uma parceria com o Floripa Jazz Festival, em uma noite com o melhor do jazz mundial. As apresentações começam pelo ‘Transe’, releitura instrumental de Esdras Nogueira do ‘Transa’, de Caetano Veloso. Em seguida, apresenta-se Márcio Marinho, com seu cavaquinho único, fechando o dia estarão Isadora Pina, Liliane Santos e Raíza Andrade do trio de metais do Divinas Tetas, bloco carnavalesco tradicional da cidade.

“Enquanto estávamos fechados foi bastante difícil – nosso setor sem dúvida foi um dos mais afetados. Com o avançar da vacinação a gente finalmente se viu seguro para reabrir e agora estamos mais otimistas sobre o futuro”, conta Igor Albuquerque, sócio do Birosca. Ele completa afirmando que tem percebido o público mais confortável para sair, encontrar os amigos e voltar a experimentar a vida noturna. “Todo dia escutamos de um cliente que é a primeira vez que ele está saindo para um bar”, Finaliza o produtor cultural.

A curadoria musical do bar na sexta-feira é feita pelos produtores da Balada em Tempos de Crise, com o melhor da House Music, Techno e Disco. Nos sábados a temática do som é a música pop, com os DJs Cocktails, Caju e Caco Lelis.

Serviço

“Festival Música Transforma” + Retorno do Birosca Bar

LOCAL: Birosca – Conic, SDS, Bloco E, loja 3 – Brasília

DIA:

8/10 – Sexta em tempos de crise – Techno e House Music

9/10 – Sábado com “B” de Birosca (pop e funk)

11/10 – “Festival Música Transforma” com Floripa Jazz Festival (jazz) – (véspera de feriado)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 20h às 2h

ENTRADA: Sexta e sábado R$10 com reserva

Festival Música Transforma: a partir de R$50

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos