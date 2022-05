Billy Idol fará show em SP antes do Rock in Rio

Ídolo punk se apresenta em 8 de setembro como atração no retorno do Popload Gig

Billy Idol anunciou nesta segunda (30) que fará show no Pavilhão Pacaembu (zona oeste de São Paulo) em 8 de setembro. O ídolo punk é a primeira grande atração na retomada do Popload Gig e também se apresenta em 9 de setembro no Rock in Rio.

Os ingressos para o evento na capital paulista estão disponíveis no site da Tickets for Fun, com preços que variam de R$ 160 a R$ 720.

A performance marca o retorno do cantor britânico ao país, onde só se apresentou em 1991. Com o tradicional hit “Dancing with Myself”, o roqueiro está na turnê The Roadside, mesmo nome de seu último EP, lançado em setembro de 2021, após quase sete anos sem divulgar canções inéditas.

Billy Idol vem acompanhado pelo guitarrista e parceiro musical de longa data Steve Stevens, Stephen McGrath (baixo), Billy Morrison (guitarra), Paul Trudeau (teclado) e Erik Eldenius (bateria).

Criado em 2009, o Popload Gig é um selo de shows responsável por já ter realizado eventos com nomes como Nick Cave & The Bad Seeds, LCD Soundsystem, Tame Impala, Feist, The Rapture, The Kills, Metronomy, Devendra Banhart, Air, Primal Scream e Franz Ferdinand.

Já para o Rock in Rio os tíquetes já estão esgotados. No festival carioca, ele é atração do palco Mundo no mesmo dia em que Green Day, Fall Out Boy e Capital Inicial.​

POPLOAD GIG COM BILLY IDOL

Quando: 8 de setembro

Onde: Pavilhão Pacaembu (praça Charles Miller, s/ nº, Pacaembu, zona oeste, São Paulo)

Quanto: R$ 160 a R$ 720

Mais informação: ticketsforfun.com.br