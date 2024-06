Billie Eilish aprova vídeo do Porquinho da Paulista cantando ‘Ocean Eyes’

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O Porquinho da Paulista já virou um personagem icônico da mais tradicional avenida da capital São Paulo. Há três anos, Jonathan de Jesus Oliveira, 28, é um artista de rua que vem ganhando as redes sociais e neste domingo (2) o rapaz teve uma surpresa e tanto.

Um vídeo cantando a música “Ocean Eyes”, de Billie Eilish, viralizou e chegou até a cantora, que o republicou em sua conta do TikTok. Nas imagens, Jonathan aparece em sua fantasia rosa de porco interpretando o refrão do hit, enquanto as pessoas registram a apresentação.

Jonathan compartilhou no Story do Instagram um print que mostra o vídeo republicado por Billie Eilish e escreveu todo orgulhoso: “Ela sabe que existe um porco que canta as músicas dela”.

