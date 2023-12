Big Odes mostra versatilidade ao mesclar ritmos na Mixtape “Maisummenosum”; ouça

O trapper Big Odes lança, nesta sexta-feira (8/12), a Mixtape “Maisummenosum”. Composto por cinco faixas, o projeto, que já está disponível nas plataformas digitais, marca a primeira vez que o artista libera mais de um single para o público.

“Maisummenosum” traz holofotes para uma característica do cantor: a versatilidade. Dentro da coletânea, Odes promove uma mistura de elementos do drill, trap e bounce. “Busquei explorar sonoridades e flows diversos, fugindo de uma certa zona de conforto. Como é o meu maior projeto até o momento, precisava colocar a minha cara na parada”, conta.

A mescla foi uma solução encontrada para repaginar canções que foram escritas há alguns anos. “Três das músicas eu escrevi há cerca de cinco anos. Elas dizem muito sobre o meu gosto pessoal, mas não achava que era algo que as pessoas ouviriam. Por isso, aproveitei para dar uma reformulada nelas para que a galera escute também”.

Tanto no nome quanto na capa, Big Odes brinca com a expressão popular “mais um, menos um”. A frase costuma remeter a um dia vencido, mas sem muito proveito. Para o trapper, o ditado faz parte de sua realidade, onde supera cada dia em busca do sonho de viver da arte.

“Geralmente as pessoas atribuem o ‘mais um, menos um’ a um trampo CLT, que você está passando por aquele dia, sem necessariamente aproveitá-lo. No visual busquei mostrar que estou virando a página para me tornar um artista e nas letras busco conversar com quem está me ouvindo, expondo o meu cotidiano, superações e vivências”, explica.

Expoente da música independente de Ribeirão Preto (SP), Big Odes trabalha com trap desde 2018. Já neste ano, o artista vem concretizando sonhos: lançou a música “Cifrões”, junto com DaLua, referência do estilo no Brasil, se apresentou no evento Nugroove, maior palco de sua cidade, e fecha em grande estilo com o lançamento da Mixtape “Maisummenosum”.

Para somar com o projeto, o rapper convidou o cantor Choke, na faixa “FDS”, Passoca com 2S, em “História”, THS, em “Plug”, e AkaLilo, em “Moda”. O single “Japão” completa a tracklist do projeto. Assinam as produções musicais, os artistas Choketheproducer, Soneca, Kaoz, Yuri Almeida, Abenprod e o próprio Odes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Está sendo uma grande realização pessoal para mim. Me dediquei bastante para trazer uma qualidade melhor do que eu já trouxe em outros lançamentos. Acredito que consegui expressar isso na mixtape”, complementa.