Biel do Furduncinho e MC Jhenny lançam “Ela me Esbarrou no Beco”

POST PATROCINADO

Dono de grandes hits do funk nacional, como “Ai Preto” (feat. L7NNON e com participação da Bianca), que conta com 197 milhões de streams no Spotify, e “Posição de Ataque” (feat. Luísa Sonza e Papatinho), que atualmente está com mais 31 milhões de streams na plataforma, Biel do Furduncinho se prepara para fazer sua estreia pela Warner Music Brasil. O recém-contratado da gravadora se juntou a MC Jhenny para lançar a música “Ela me Esbarrou no Beco”, disponível em todas as plataformas digitais e com audiovisual no Youtube nesta sexta-feira, 15. Confira aqui.

A faixa “Ela Me Esbarra No Beco” chega como verdadeira celebração do funk carioca, mergulhando nas raízes dos bailes de favela e nos envolvimentos intensos que surgem nos becos. Para dar ainda mais brilho ao projeto, MC Jhenny, conhecida por suas colaborações de destaque no universo do gênero, ao lado de nomes como Mc Cabelinho, MC Ryan SP e MC Daniel, traz sua sensualidade para a parceria, prometendo não apenas dominar os bailes, mas também viralizar nas redes sociais.

O videoclipe, que acompanha o lançamento, traz a energia do verão e dos seus encontros e desencontros na cidade do Rio de Janeiro. Para o artista, “é uma honra colaborar com a MC Jhenny. Sou fã do trabalho dela e tenho certeza que essa nossa primeira parceria vai render bons frutos. Animado para mostrar esse som para o público”. Com quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o funkeiro vem se tornando uma das grandes referências do gênero.