Beyoncé anuncia parceria com Grace Jones em faixa do disco ‘Renaissance’

Popstar também contará com as participações dos rappers Teams e Beem em álbum que sai no dia 29

Anunciado em 16 de junho, o novo álbum de Beyoncé, “Renaissance”, segue como um dos assuntos mais comentados do mercado pop. Agora o motivo é um vídeo divulgado pela cantora na noite de quinta-feira (21), em que mostra as faixas da edição em LP do novo projeto, onde é possível ler a participação da cantora jamaicana Grace Jones na faixa “Move”.

Jones participa da canção ao lado da rapper Teams, vencedora do BET Awards. Com lançamento agendado para o dia 29 de julho, “Renaissance” contará ainda com o rapper Beem, que participa da faixa “Energy”.

Com o primeiro single, “Break My Soul”, na quinta posição entre as canções mais ouvida nos Estados Unidos, o novo disco de Beyoncé quebra o jejum de Grace Jones, afastada dos estúdios desde 2008, quando lançou seu último disco, “Hurricane”.

Nas redes, fãs das duas divas pop têm acenado para uma possível homenagem de Beyoncé à artista nigeriana, utilizando, em “Renaissance”, as mesmas fontes da capa do último álbum de Jones.