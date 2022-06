Beyoncé anuncia lançamento de música incluída em ‘Renaissance’; confira

Faixa do novo álbum vai ser lançada no streaming na madrugada desta terça-feira, à 1h no horário de Brasília

A cantora Beyoncé vai lançar uma das músicas de seu novo disco na madrugada desta terça-feira (21) -à 1h da manhã no horário de Brasília-, anunciou a artista por meio de sua conta no Instagram. Em vez de uma publicação comum, Beyoncé fez o anúncio alterando a descrição de seu perfil na rede.

Intitulado “Break My Soul”, o single da cantora vai integrar seu novo álbum “Renaissance”, o sétimo disco solo da carreira da cantora, que vai ser lançado em 29 de julho. A obra vai suceder “Lemonade”, lançado há seis anos, que chamou a atenção por trazer a questão racial para o tema de várias canções.

Com contribuições do compositor de sucesso Ryan Tedder, que trabalhou no hit “Halo”, de 2008, o novo álbum terá faixas country, além dos tradicionais ritmos dançantes já usados pela artista, de acordo com fontes da revista Variety.

Uma das principais artistas da música pop do mundo, Beyoncé lançou até o momento quatro discos desde “Lemonade”, mas nenhum deles foi assinado somente pela cantora. Em 2018, ela lançou “Everything Is Love”, uma parceria com seu marido Jay-Z, e no ano seguinte saiu “Homecoming”, álbum que resultou de sua apresentação no Coachella em 2018 e que também deu origem a um documentário homônimo da Netflix.

Ainda em 2019, a cantora lançou “The Lion King: The Gift”, que complementa a trilha sonora do remake de “O Rei Leão”, com participações de Kendrick Lamar e Donald Glove.