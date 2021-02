Bell Marques celebra Carnaval em live no domingo (14)

PUBLICIDADE

Patrimônio Cultural da Humanidade, a Baía de Todos os Santos será cenário da live “Meu Carnaval”, que Bell Marques transmite no seu canal do YouTube neste domingo, 14 de fevereiro. O Forte de São Marcelo será palco da transmissão, que começará às 16h, horário em que, tradicionalmente, sai o bloco Camaleão no circuito Barra-Ondina, durante o Carnaval.

“Esse ano, não teremos o Carnaval do jeito que conhecemos, mas, enquanto for necessário manter os protocolos e o distanciamento social, continuarei garantindo a alegria do folião em casa, em segurança. E Carnaval sem a imagem de Salvador, sem o azul do céu e do mar da Baía não tem a mesma graça”, reflete o artista, que deve arrepiar os foliões em casa com o bordão “Camaleão, chegou a nossa vez!”, usado no início do percurso há decadas.

Na ocasião, Bell Marques ainda apresentará a nova canção “Brilhaê, Camaleão“, homenagem ao bloco. A live tem patrocínio da SKOL, TargiforC, Tintas Iquine, Riachuelo, Pitú, ITS Brasil, Rappi, Banco PAN, Shopping da Bahia e Paramana.

Acompanhe AQUI.