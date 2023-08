Belinda assina um contrato de exclusividade com a Warner Music

A Warner acredita no grande talento que demonstrou como atriz e cantora ao longo dos anos, e espera elevá-la a novos patamares

O nome Belinda sempre foi sinônimo de sucesso, reconhecimento e uma carreira diversificada em televisão, plataformas, moda e, claro, música. Portanto, a parceria com a Warner Music para iniciar uma nova fase em sua carreira não foi uma surpresa. Essa colaboração tem sido buscada há algum tempo, resultando em uma aliança com um dos principais cantores do cenário musical global.

“Temos a honra de receber Belinda, uma das artistas mais importantes da música pop latina, em nossa família WML. Seu inegável talento, versatilidade e dedicação à sua arte a tornam uma artista única e excepcional. Estamos animados em acompanhá-la nesta nova etapa de sua carreira, confiantes de que, juntos, alcançaremos novos horizontes e faremos história com sua volta à música”. Alejandro Duque, presidente da Warner Music Latina

A beleza cativante de Belinda, o talento que brilha em qualquer palco em todo o mundo e seu incomparável carisma alimentaram uma carreira produtiva, tornando sua música a trilha sonora para milhões de pessoas. Ela se provou única no cenário musical.

Seus sucessos, incluindo “Dopamina”, “Luz sin Gravedad”, “Egoísta”, “Bella Traición” e “En la Obscuridad”, mostram seu estilo eclético aperfeiçoado ao longo dos anos. Com quatro álbuns de estúdio lançados e inúmeras colaborações com artistas como Pitbull, Los Ángeles Azules, Ana Mena, Abraham Mateo e Steve Aoki, Belinda se posicionou com confiança em vários gêneros musicais.

Além da música, a Belinda ampliou sua carreira para projetos de televisão, séries, plataformas de streaming, teatro e modelando. Ela assumiu diversos cargos, até mesmo como produtora e diretora Sem dúvida, Belinda é uma artista comprometida com seu crescimento, entendendo perfeitamente o caminho que ela quer seguir com sua música e imagem. Ela se posiciona como uma mulher como poucas outras no setor de entretenimento.

Agora, a Belinda está se preparando para um novo capítulo em sua vida, assinando um contrato exclusivo com a Warner Music, adicionando-a à lista deles. A Warner Music acredita no grande talento que demonstrou como atriz e cantora ao longo dos anos, e espera elevá-la a novos patamares. Como a princesa do pop latino, ela continua a cativar milhões com sua visão e música. Nos próximos meses, a Belinda focará em gravar novas músicas e buscar mais projetos, que em breve será revelada.

Estadão Conteúdo