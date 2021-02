Os Barões da Pisadinha lançam música inédita do projeto “Da Roça Pra Cidade” no BBB

PUBLICIDADE

Os Barões da Pisadinha entraram com tudo na casa mais vigiada do Brasil. Primeiros artistas a se apresentarem na edição de 2021 do Big Brother Brasil e primeiros a estarem pessoalmente desde o início da edição de 2020, quando os shows começaram a ser virtuais, a dupla que é um dos destaques musicais do momento, batendo diversos recordes, foi a atração da festa do último sábado (06/02) e apresentou com exclusividade a música inédita “A Roça Ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)”, que faz parte do novo projeto “Da Roça Pra Cidade”.

Formado por Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado), Os Barões da Pisadinha fizeram um show muito animado, colocando a casa para dançar e cantaram diversos sucessos como: “Recairei”, “Basta Você Me Ligar”, “Amor da Despedida”, entre outras músicas que estão na boca do povo, incluindo a recente “Esquema Preferido”, que em 2 semanas já está no Top50 do Spotify, na 26ª posição, e acumula mais de 21.7 milhões de visualizações no clipe.

A novidade ficou por conta do novo single “A Roça Ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)”, a terceira faixa lançada do projeto, pensada para estrear exclusivamente no BBB. Por conta dos protocolos de segurança, a banda se apresentou separada dos participantes do programa por um grande acrílico, dando início a “Caixa de Música” da atração. Mas isso não esfriou em nada a apresentação que, pelo contrário, foi muito aplaudida, com os integrantes da casa cantando todas as músicas e ovacionando ao final.

A canção, que entrou no YouTube após o BBB já conta com mais de 1.1 milhão de visualizações, trazendo o melhor do ritmo que tem conquistado o Brasil e contando a história de um relacionamento entre um cara do interior e uma patricinha da cidade grande. Apesar do começo intenso e apaixonado, a mulher pede para o homem escolher entre a roça ou a cidade.

“A gente acredita bastante nessa faixa porque ela tem uma história bem legal. Muita gente não abre mão do seu estilo de vida por uma pessoa e é isso que a música fala”, conta Rodrigo. “A gente tá muito feliz com o retorno da música e ter dado o pontapé inicial no BBB foi muito legal. Um palco tão concorrido e a gente poder cantar com o Brasil todo vendo é muito bom”, adiciona Felipe comentando a participação no programa da Rede Globo.

O DVD “Da Roça Pra Cidade” será lançado em etapas e tem previsão para ter todas as músicas disponíveis em agosto. Entre as participações especiais estão: Jorge, da dupla com Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. Serão ao todo 18 músicas, sendo 17 faixas inéditas e a versão de “Meia Noite (Cê Tem Meu WhatsApp)”, lançada no Bundle 1 juntamente com “Esquema Preferido”.

Ouça: https://smb.lnk.to/ARocaouACidadeOBP

Assista ao clipe oficial: https://youtu.be/IF2DH1a0jL0