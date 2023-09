Banda Rádio Táxi comemora 40 anos do Hit “Eva”

Para comemorar em grande estilo, o escritório Aplausos Entretenimento, que gerencia a carreira da Rádio Táxi, está agendando vários shows por todo o Brasil

Comemorando 40 anos de carreira, a banda Rádio Táxi também celebra as quatro décadas do sucesso “Eva”, que foi lançada pela banda e explodiu na voz de Willie de Oliveira. A faixa, com inúmeras regravações, é sucesso em festas e baladas até hoje.

Para comemorar em grande estilo, o escritório Aplausos Entretenimento, que gerencia a carreira da Rádio Táxi, está agendando vários shows por todo o Brasil. O ponto de partida da tour é no Bar Brahma, em São Paulo, no dia 4 de novembro. A apresentação contará com convidados especiais, entre eles o vocalista Willie de Oliveira, que deu voz pela primeira vez ao grande sucesso “Eva”.

“Estamos muito felizes com a comemoração que se inicia no segundo semestre de 2023. São 40 anos de banda e de ‘Eva’, mas, na verdade, parece que foi ontem que a banda gravou esse som”, comenta Gel Fernandes, baterista e um dos fundadores da banda.

“Na data da gravação, o nosso querido Tim Maia estava no estúdio e nos incentivou a gravar essa música, acredito que ele nos trouxe muita sorte”, relembra Gel. O baterista é formador da Rádio Táxi, ao lado de Wander Taffo, Lee Marcucci e Willie de Oliveira.

Na formação atual do Rádio Táxi, o baterista Gel Fernandes convidou para ingressar nessa história o cantor e compositor Betto Luck como vocal, Miltinho Romero na guitarra, Flávio Fernandes (sobrinho do baterista) nos teclados e Fabio Zaganin no contrabaixo.