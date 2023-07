Banda Pollo anuncia retorno e single com MC Pedrinho

Com 12 anos de carreira, o grupo retoma lançamentos e promete um ano recheado de novidades e shows

Dona do hit “Vagalumes” que soma mais de 200 milhões de plays, a banda Pollo acaba de anunciar o retorno de seus lançamentos e muitas novidades para 2023. Após temporada compondo em Portugal, o grupo lança na quinta-feira, 20 de julho, seu mais novo single, “Fim de semana na Quebrada 2”, segunda parceria com MC Pedrinho. O clipe chega ao YouTube na sexta-feira, às 14h.

“Fim de semana na Quebrada 2” é a sequência de uma parceria de sucesso entre Pollo e MC Pedrinho. A primeira colaboração soma mais de 180 milhões de plays. “Já temos um longo projeto com o MC Pedrinho, chamado “2P”, já fazem 6 anos que criamos, nele passamos de 300 milhões de streamings! Agora resolvemos fazer a parte 2 do nosso maior hit juntos”, explica Adriel, vocalista da Pollo.

Composta pelos três integrantes da banda, Adriel, Tomim e Kalfani, em parceria com Mc Pedrinho, e produzida por Dj Kalfani- responsável por sucessos de Anitta, Dubeat, Mano brown, Sabotage, Matué, Edi rock, Mc IG, entre outros-, a faixa passeia do funk ao trap, mostrando o que acontece na quebrada quando chega o final de semana! O clipe, dirigido por Gustavo Segantini, dá vida a mensagem da música apresentando como é a diversão nos fluxos da periferia de São Paulo.

Esta será a primeira de uma série de lançamentos que a Pollo prepara para o ano de 2023 que culminará em um projeto completo no início de 2024. Além dos novos hits, a banda também voltará aos palcos de todo país.

A Pollo

A banda nasceu de uma brincadeira dos amigos de infância, Adriel e Tomim, que divertiam os demais colegas com rimas. Conhecidos em seu bairro, os amigos decidiram investir na carreira, foi quando Adriel vendeu o único bem deixado por seu pai, um carro, para produzir o primeiro grupo da banda que levaria o nome da herança: Pollo. O primeiro single “Trama” logo viralizou, somando hoje mais de 17 milhões de visualizações no Youtube, seguido por “Piritubacity”, que conta com mais de 22 milhões de visualizações.

Através do sucesso no Youtube, Adriel e Tomim conheceram o DJ Kalfani que se tornou parte da banda para o lançamento de “Vagalumes”, parceria com Ivo Mozart, que levou a Pollo a se tornar um dos maiores fenômenos da música brasileira. Desde então, a banda se apresentou nos principais festivais de música, como Rock in Rio, Planeta Atlântida, além de turnês internacionais na Europa e Estados Unidos.

Além de “Vagalumes”, que tem mais de 189 milhões de visualizações no Youtube e 32 milhões de plays no Spotify, “Fim de Semana na Quebrada”- parceria com Mc Pedrinho- também é um grande destaque da banda, somando 149 milhões de visualizações e 17 milhões de streams.