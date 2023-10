Banda Líbanos e Desejo de Menina se unem em novo single, “Universo Paralelo”

Faixa canta sobre a história de um casal que, mesmo separado, tem certeza de que irá se reencontrar em algum momento

Ambas com mais de 20 anos de história moldando o forró, as clássicas bandas Desejo de Menina e Banda Líbanos estão juntas, pela primeira vez, em um single, “Universo Paralelo”. Lançada nesta sexta-feira (6), a nova faixa também conta com os vocais de Yara Tchê, a popular vocalista da Desejo de Menina, uma das mais fortes vozes do forró.

Carregando décadas de influência musical, as duas bandas – juntas – têm grande parte dos hits forrozeiros desde a década de 90, mostrando-se como pioneiras na maneira atual de fazer forró. Devido a toda essa história, a união da Banda Líbanos e da Desejo de Menina em uma música só é algo muito significativo.

“‘Universo paralelo’ foi um sonho que tive há muito tempo e, agora, estou vivendo sua realização. Unir esses dois universos numa mesma música, que fala de um amor real, que mesmo com todas as dificuldades, persiste, é um feito digno de aplausos”, afirma Diego Rafael, da Banda Líbanos.

Como dito por Diego Rafael, a faixa canta sobre a história de um casal que, mesmo separado, tem certeza de que irá se reencontrar em algum momento. A faixa romântica vem com versos como “Acho que foi ironia / O que o destino fez / Mas sinto que a nossa história / Vai se encontrar outra vez”, prometendo emocionar os ouvintes.

A faixa também vem acompanhada de um videoclipe super produzido, já disponível no canal oficial da banda no Youtube. Para completar o lançamento de “Universo Paralelo”, a Banda Líbanos e a Desejo de Menina se juntaram também em um vídeo que narra a história da faixa, contando sobre esse encontro inter-universal.

Ouça “Universo Paralelo” em todas as plataformas digitais