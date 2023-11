Banda Fosco lança clipe de “Prepotência”, do EP Microverso

O vídeo adota uma abordagem simples para realçar as complexas camadas sonoras da canção

A banda brasiliense Fosco celebra o encerramento de um ciclo com o lançamento do clipe “Prepotência”, música que figura como carro-chefe do EP Microverso. O vídeo adota uma abordagem simples para realçar as complexas camadas sonoras da canção.

Assista ao clipe:

O trio de rock brasiliense composto por Matheus Carpes (voz e guitarra), Armando Vitor (bateria) e Daniel Prazeres (baixo), ganhou destaque com a estreia de Microverso. Matheus compartilha a importância do clipe: “Esse clipe é uma grande celebração do 1º aniversário do EP Microverso. Lá atrás, escolhemos “Prepotência” como o primeiro single para mostrar a energia e atitude do novo trabalho. Agora, um ano depois, ela também virou nosso primeiro trabalho audiovisual de produção profissional”.

O EP de seis faixas estabelece a presença da banda na cena do DF com suas músicas que refletem sobre encontrar seu lugar no mundo, resiliência e amadurecimento, acompanhadas por melodias que mesclam peso e intensidade com momentos de calmaria e melancolia. O trabalho foi produzido por Rodrigo da Cruz, mixado e masterizado por Marco de Rezende, e gravado no estúdio FM2 Áudio em Brasília.

A sonoridade da banda Fosco bebe de diversas fontes e referências, com influências de artistas como Menores Atos, Alexisonfire, Queens of the Stone Age, The Offspring e A Perfect Circle, resultando em um som que passeia por diversas vertentes do rock alternativo.

“Nós sabemos o quanto as pessoas gostam e se identificam com a música, e sabemos que Microverso está muito bem representado no espírito desse clipe. Esse último ano foi de uma série de conquistas, e coroar com esse lançamento é uma coisa que nos completa enquanto artistas”, afirma Daniel.

Para a banda, ter gravado com Cadu Andrade e a equipe da produtora Nove Zero Um foi bem especial. “Nós pensamos muito em como realizar esse clipe, porque ele era muito especial para a gente. Nós tivemos uma grande felicidade que as ideias encaixaram muito rápido, toda a equipe de produção comprou a nossa ideia e fluiu tudo muito do jeito que estávamos planejando, melhor até”, conta o baixista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A importância do clipe é uma complementação natural da jornada do EP e um agradecimento a todos os envolvidos. “Prepotência foi uma escolha bem orgânica e que leva muito da energia que gostamos de passar nos shows. 2024 definitivamente será um ano de projetos para a Fosco. Estamos animados em experimentar, em criar, em colaborar, então eu prevejo que muito material maneiro virá à tona, tanto musical, quanto visual, quanto digital”, reitera Vitor.

Este lançamento não apenas demonstra a bagagem musical da banda, mas também a dedicação contínua em explorar bons territórios sonoros e líricos. Tanto o EP quanto o single estão disponíveis nas principais plataformas musicais, convidando os ouvintes a se aventurarem em um mundo de sons e mensagens profundas. Com o lançamento do clipe “Prepotência”, a Fosco fecha um capítulo importante de sua carreira e se prepara para um emocionante ano de novos projetos e realizações em 2024.