Banda Base lança o clipe de “Tarde Demais”

Faixa tem participação de Célia Porto e faz parte do disco Um Novo Recomeço

A banda Base lançou, nesta segunda-feira (11), o videoclipe de “Tarde Demais”, single que faz parte do disco “Um Novo Recomeço”. A música conta com a participação especial de Célia Porto.

A canção faz uma abordagem crítica sobre como nos relacionamos com as tecnologias e com as pessoas. “Tarde Demais” explora um mundo fictício que persiste em nos iludir, refletindo sobre um período em que nos perdemos de nós mesmos, com sentidos embotados e desesperança latente, de acordo com o vocalista Paul Hodel.

Sobre a colaboração com Célia Porto, o vocalista Ian Bemolator conta que a banda Base queria ouvir suas composições em vozes diferentes. “Estamos honrados em contar com a Célia.”

Assista ao clipe: