Rafa e Pipo Marques trazem “Axé em samba” a Brasília

Irmãos trazem novo repertório ao Café de la Musique

Já imaginou aquele hino do Carnaval de Salvador em ritmo de Samba? É a proposta dos irmãos Rafa e Pipo Marques no projeto Axé em Samba, que chega à Brasília no próximo dia 30 de outubro (sábado), a partir das 15h, no Café de la Musique. Neste show especial, dentro da programação da label Brazilian Paradise, a dupla celebra 10 anos de carreira cantando o toque do agogô no ritmo do tamborim, reinterpretando clássicos do Axé com uma nova roupagem.

O projeto audiovisual, disponível no Youtube, traz sucessos da carreira, como “Se Não Puder Voar”, “Se Você Fosse Um Peixinho” e “Se O Passarinho Voou”, gravada com Jorge e Matheus, em novos arranjos, ao lado de clássicos como “Selva Branca” e “Cara Caramba”, imortalizadas na voz do pai deles, o cantor Bell Marques; “Baianidade Nagô” e “Prefixo de Verão”, da Banda Mel; “Mimar Você” e “Beija Flor”, da Timbalada; e “Dança do Vampiro” e “Manivela”, do Asa de Águia.

Os ingressos estão à venda aqui: https://www.top7entretenimento.com.br/ingressos/rafa-e-pipo-marques-com-axe-em-samba-cafe-de-la-musique-brazilian-paradise/