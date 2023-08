Ator de “Vai na Fé” lança o single “Blondor”

Isacque Lopes retoma às suas raízes na comunidade ao lançar a faixa nesta quarta-feira (16)

Se despedindo da novela das sete de maior faturamento da Globo, “Vai na Fé”, e sucesso mundial na Netflix com o longa “No Ritmo da Fé”, Isacque Lopes anuncia seu novo single independente “Blondor”, que será lançado em 16 de agosto. A faixa dançante é um R&B com sonoridade brasileira, que faz referências ao pop e trap. O artista retoma às suas raízes na comunidade com letra e capa fazendo alusão ao banho de lua nas comunidades cariocas dos anos 90, onde as mulheres descoloriam os pelos do corpo.

“A música é puro Rio de Janeiro. Escrevi em 2021, depois da pandemia, quando minha estética era bem diferente do Isacque de hoje. Porém, depois de tanta coisa boa que aconteceu na minha vida, quis compartilhar com todo mundo a essência de onde vim. A energia do carioca tem estado em evidência e “Blondor” traz a comunidade, a beleza e o poder das mulheres.”, celebra o cantor.

Com o sucesso no papel de Ben, em “Vai na Fé”, o artista somatiza mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Diretamente da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, seu primeiro grande papel foi o próprio Michael Jackson ainda menino, no musical “Thriller Live Brasil” (2013). Sua paixão pela música começou aos 4 anos com grande influência do cantor, o que resultou em uma bolsa de estudos em uma escola de dança após ser reconhecido pelos seus covers, postados em 2007 e com mais de 20 mil visualizações no YouTube, em homenagem ao Rei do Pop. Com raízes no R&B, samba, funk e hip hop, suas músicas trazem a antiga estética brasileira para a atualidade. Em 2020, começou a ter maior notoriedade nas redes sociais com sua série de medleys “Mashups A Capella”, somando mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais.

