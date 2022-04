Atitude 67 grava DVD “Sempre Foi Pagode” com participações especiais

Audiovisual da nova label da banda foi registrado no PALMA Gastrobar, na última quinta (14), no Rio de Janeiro

Na noite da última quinta (14), a banda Atitude 67 gravou seu novo álbum audiovisual, no Rio de Janeiro, que contou com a presença de diversas celebridades e amigos. Repleto de canções autorais e releituras de sucessos dos campo-grandenses e de grandes artistas, o projeto que recebe o nome de “Sempre Foi Pagode” – para reafirmar o ritmo que move suas raízes e seus integrantes – contou com as participações especiais dos amigos Mumuzinho, Menos é Mais, Matheus Fernandes e Ferrugem. O projeto também é a nova label da banda, que vai rodar o país todo com a festa “Sempre Foi Pagode”.

Com uma sonoridade mais popular, mas sem perder o DNA do A67, a banda escolheu músicas de diversos estilos, que são parte de sua essência, tudo orquestrado com maestria por Bruno Cardoso e Lelê. O repertório do novo álbum vem recheado de uma mistura entre músicas inéditas, regravações e hits do A67.

Estão presentes no repertório sucessos da banda, como “Cerveja de Garrafa”, “Deus Abençoe o Rolê” e “Saideira”. Ao lado de Mumuzinho, o sexteto interpretou o medley “Selinho/Abandonado”; com os amigos do Menos é Mais o A67 tocou “Me Chama de Copo”; já Matheus Fernandes dividiu os vocais com a banda em “Liquidificador”; enquanto Ferrugem interpretou com o Atitude 67 a música “Pelada”, entre outras surpresas.

Foto/Reprodução

O local escolhido para o registro foi o PALMA Gastrobar, que fica no bairro do Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cenário mega colorido trouxe leds e neons espalhados pela estrutura que envolve o palco, que também tem um formato diferente e inovador e deixou o público ainda mais próximo do A67 e seus convidados.

Por muitas vezes serem questionados quanto ao estilo musical da banda – “É pagode?”, “É pop rock?”, “É reggae?” – eles escolheram batizar o novo trabalho para frisar que sim, “Sempre Foi Pagode”, mas é o pagode do A67. Pedrinho, Rege, Leandro, Karan, GP e Eric adicionam o tempero da banda nos arranjos de todas as canções, que têm instrumentos característicos do ritmo, como pandeiro, rebolo e reco-reco.

Foto/Reprodução: Ferrugem

“Sempre Foi Pagode” tem direção geral de Diogo Duílio, direção de foto e vídeo de Phill Mendonça, produção musical de Bruno Cardoso e Lelê. O cenário e a arte são assinados por Cenolab, enquanto o conceito gráfico do projeto é assinado por Allyne Caminoto, diretora de arte da GTS/Universal Music.