As máquinas, Maiara & Maraisa seguem com lançamentos do DVD Identidade

Elas não param e continuam num ritmo alucinante, agora com a chegada do segundo EP do trabalho gravado em São Paulo

Depois de parar Portugal para gravar o projeto que dará início às comemorações aos 10 anos de sucesso Maiara & Maraisa, a dupla chega com o 2o. EP do DVD Identidade. Com ele, a tão esperada composição feita por Maraísa tendo como inspiração relacionamentos passados – “Felizes para sempre” -, não parece ser um termo tão apropriado para um ex, mas quando bem resolvido é o que de fato acontece. Virando a página, as irmãs trazem a “Ex de alguém”, seguida da cotidiana “Nunca vai ser um adeus”. “Será” e “Bêbado não guarda mágoa” completam as cinco faixas do 2° EP “Identidade”, que chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira, 9, às 21h, com vídeos inéditos do DVD na manhã do dia seguinte, às 9h no canal oficial da dupla no YouTube .

Leves e renovadas, acabaram de assinar novo contrato com a WorkShow. Maiara & Maraisa saboreiam o sucesso de ter as faixas recém-lançadas na ponta da língua por onde passam. Seguem dando continuidade ao projeto que já tem outras cinco faixas disponíveis desde janeiro. As cinco primeiras canções somam 59 milhões de visualizações somente no Youtube Oficial das sertanejas, e ainda a canção “A culpa é nossa” se destaca entre as 10 mais ouvidas do Spotify Brasil – principal aplicativo de música atualmente.

“É gratificante demais vivermos da nossa música, da nossa arte. Parar para pensar em toda a metamorfose que vivemos para encontrar a nossa identidade, com uma história de bastante trabalho, claro, mas sempre priorizamos o nosso amor e a nossa conexão. Falo isso, porque a turnê na Europa e o DVD em Portugal nos fez pensar sobre tudo isso”, comenta Maiara.

Maraisa ainda fala sobre o trabalho Identidade: “Foi emocionante demais, e estamos colhendo frutos bacanas do primeiro EP lançado em janeiro. É arrepiante ouvir o público cantar as músicas novas”. Maiara completa a fala da irmã: “Não medimos esforços nem cansaço para fazer sempre a melhor entrega”.

As cinco novidades saem pela Som Livre. A faixa foco “Nunca vai ser um adeus” se mostrou uma das preferidas do público desde o lançamento das guias do DVD Identidade. Por outro lado, a composição de Maraisa “Felizes para sempre” finalmente está disponível, música bastante esperada pelos fãs por retratar relacionamentos passados.

EP2 Identidade

1. Nunca vai ser um adeus

(Lari Ferreira/ De Angelo/ Diego Silveira/ Junior Pepato)

2. Será

(Lari Ferreira/ De Angelo/ Diego Silveira/ Junior Pepato)

3. Bêbado não guardo mágoa

(Diego Silveira/ Junior Pepato/ Elcio Di Carvalho/ Júnior Gomes/ De Angelo/ Thales Lessa) 4. Ex de alguém

(Dani Lima/ Rafaela Miranda/ Rayane Santos/ Gui Prado)

5. Felizes para sempre

(Maraisa/ Lari Ferreira/ Rafa Borges)