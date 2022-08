Artista local realiza oficina gratuita de produção musical e fonográfica

Aulas serão ministradas na Asa Norte. Toda a atividade é gratuita. Saiba como se inscrever

O cantor, compositor e engenheiro de áudio, gravação e mixagem Jota Dale realiza uma oficina de produção musical e fonográfica para moradores do Distrito Federal. As aulas são gratuitas, e as inscrições vão até 17 de setembro. Para concorrer, basta preencher o formulário.

Serão selecionados 15 participantes, sendo uma das vagas destinadas para cadeirante. O ministrante da oficina busca alcançar perfis diversificados, indo desde músicos e produtores em início de carreira a técnicos e acadêmicos que queiram se especializar em gravação e produção musical. Os módulos temáticos da formação passam por 10 aulas com os mais diversos temas que orbitam a temática, como o que é produção musical; sistema básico de áudio; interfaces e programas de gravação; microfones; equalizadores; compressores; psicoacústica; fase; série harmônica; entre outros.

No fim do curso, todos terão a oportunidade de produzir três músicas de artistas da cidade que serão selecionados por meio de chamamento público. “Os critérios para a escolha dos artistas levarão em conta diversos fatores como qualidade da composição, execução e originalidade, e os aprendizes serão responsáveis por realizar todas as etapas da produção das faixas musicais, sob a minha orientação: pré-produção completa, gravação, edição, mixagem e masterização”, explica Jota Dale, idealizador da Oficina.

Ainda de acordo com Jota Dale, a oficina tem por objetivo “demonstrar e proporcionar aos aprendizes a vivência real da produção fonográfica completa de uma faixa musical, desde a pré-produção, passando pelas gravações e edições, mixagem e masterização, em um dos melhores estúdios profissionais do DF”. “Para esta última etapa, teremos também a participação de Bruno Giorgi, que desenvolveu um método de masterização remota, conectando dois estúdios em localidades diferentes via internet, permitindo que o ambiente de trabalho seja compartilhado por ambos como se estivessem vendo a mesma tela do computador e ouvindo exatamente o mesmo som por meio dos monitores de áudio de ambos os estúdios”, finaliza o produtor musical.

Abaixo, o convite de Jota Dale:

Serviço

Oficina Gratuita de Produção Musical e Fonográfica

Inscrições até 17 de setembro no link: Formulário

15 vagas, sendo uma para PCDs

Local das aulas: Refinaria Estúdios – Bloco E – SHCGN CLR 716, Loja 62 – Asa Norte

Classificação: pessoas acima de 18 anos