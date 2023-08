Artista Jamie Reid, ícone dos Sex Pistols e do punk, falece aos 76 anos

Reid se tornou conhecido durante a década de 1970, especialmente por criar as icônicas artes visuais associadas ao Sex Pistols

Artista do Sex Pistols e ícone do movimento punk, Jamie Reid, faleceu aos 76 anos nesta quarta-feira (9), conforme informações divulgadas pelo site Louder Than War. A causa da sua morte não foi revelada.

Reid se tornou conhecido durante a década de 1970, especialmente por criar as icônicas artes visuais associadas ao Sex Pistols, incluindo a famosa imagem para “God Save the Queen”, um dos maiores sucessos da banda. Além disso, ele também é responsável pela arte do álbum que apresentou a canção, “Never Mind the Bollocks Here’s the Sex Pistols” (1977).

Sua abordagem única de colagens visuais se tornou um marco do movimento punk e uma influência direta para o próprio Sex Pistols. O escritor Jon Savage, que colaborou com Reid em um livro de 1987 intitulado “Up They Rise: Incomplete Works of Jamie Reid”, expressou pesar pela morte do artista em uma rede social. Ele destacou a capacidade de Reid de transformar ideias complexas em visuais atraentes, enfatizando a importância do trabalho deles na era clássica dos Sex Pistols entre 1976 e 1979.