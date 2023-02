Artista inova e sai às ruas para divulgar a própria música

Luara Maysa lançou, nesta semana, o single “Pouco Faz”, o segundo do ano

Conhecida pelos vídeos no Tik Tok abordando pessoas na rua para mostrar novas músicas, a cantora Luara Maysa lança, nesta terça-feira (14), o single “Pouco Faz”. Com refrão e batida chiclete, a música fala sobre responsabilidade afetiva dentro dos relacionamentos amorosos.

Nascida e criada no Bairro da Ponte Rasa, na Zona Leste de São Paulo, Luara e o irmão, Ivan, vão às ruas a cada novo lançamento para “espalhar a palavra” do trabalho mais recente. “Somente o talento e a fé não bastam. Sonhamos alto e precisamos fazer o sucesso acontecer, é por isso que fazemos essa divulgação um tanto diferente. Sei que vai dar certo”, conta a artista.

Os bastidores de cada divulgação são postados no perfil da artista no Tik Tok, sendo os vídeos com maior engajamento. Toda essa correria fez a cantora se destacar na plataforma, com mais de 30 mil seguidores e publicações que passam do milhão de visualizações.

Sobre a música lançada nesta semana, Luara critica a falta de responsabilidade de pessoas em relacionamentos. “Eu critico as pessoas que fazem promessas e juras de amor apenas para conseguir o que querem, sem se importar no sentimento dos outros e ser empático. Na letra eu imponho o autorrespeito e deixo claro que cada um pode viver o que bem quiser, desde que deixe claro suas intenções”, reflete.

Luara iniciou o ano de 2023 com a faixa “Feroz”, que abordava a superação de um relacionamento abusivo. Neste ano, a artista planeja lançar um single por mês. Com hits como “Batom Vermelho”, “Comum” e “Apenas Eu”, a cantora e compositora já desponta entre os novos nomes do cenário do pop brasileiro.