Arlindinho regrava a faixa “A Sós”, música extraída do projeto com seu pai

O cantor e compositor lança a faixa gravada, especialmente para os fãs, hoje (11) em todas as plataformas digitais

Depois de apresentar a segunda parte do EP “Meu Lugar”, Arlindinho trouxe uma regravação especial para seus fãs. O cantor e compositor divulga nessa sexta-feira (dia 11) a faixa “A Sós” (Fred Camacho/Cassiano Andrade), canção que integrou o repertório do projeto “2 Arlindos”, de 2017, com a participação de Arlindo Cruz.

Além de novos ares para a música, Arlindinho também compartilhou um videoclipe inédito para o single. O projeto “2 Arlindos” resultou em uma parceria entre pai e filho, com um clima familiar e agregador, como o da roda de samba, e que uniu duas gerações de sambistas cariocas.

Ouça: https://arlindinho.lnk.to/ASos

No final de janeiro, Arlindinho lançou, em todas as plataformas digitais, a segunda parte do EP “Meu Lugar”, com 4 faixas, e com participação de Xande de Pilares no potpourri “Triângulo Amoroso + Bom Aprendiz”. Neste ano, o sambista completa 13 anos de uma bem-sucedida carreira na história da música. Ele possui mais de 400 mil ouvintes no Spotify e mais de meio milhão de seguidores no Instagram, além de seguir conquistando o público com novidades especiais para os fãs.