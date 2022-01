Aproximando-se do público brasileiro, Resa Saffa Park lança lyric video em português para “Candles”

Estrela do hit da Netflix “Ragnarok” e da cultuada série “SKAM”, Resa Saffa Park se conecta com o público brasileiro em uma série de lyric vídeos em português.

Após “Dandelions”, ela lança o vídeo de “Candles”, um indie pop retrô sedutor que versa sobre a saudade com tons de desejo. O vídeo está disponível no canal da artista norueguesa.

“Essa é uma música sobre as ansiedades e receios que ficam voltando sempre na nossa mente entrando no caminho da felicidade”, Resa conta sobre a música.

Norueguesa criada em Dubai e que estudou artes na Inglaterra, Theresa Frostad Eggesbø — como se apresenta em seu trabalho como atriz — começou sua carreira em 2018 com o single “Sassy” e, no ano passado, ela lançou seu primeiro EP, “Dumb and Numb”. Agora, como Resa Saffa Park, se prepara para lançar o EP “Spaces” em fevereiro.

“’Resa’ sempre foi meu apelido, e Safa Park é um lindo parque no qual eu passei muito tempo, quando cresci em Dubai. Lembro-me de adorar a forma como ‘Safa Park’ soava – costumava repeti-lo indefinidamente, porque adorava a forma como as letras rolavam na minha língua”, relembra a artista.

“Spaces” trará canções sedutoras, delicadas, melancólicas e envolventes. “Candles” está disponível em todas as plataformas e o vídeo em português, no canal do YouTube da artista.

