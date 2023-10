Aposta da Nine Four Records, Rafael Porrada lança o single “Drip de Cria”

‘Na música, eu falo o que o mercado quer ouvir; no clipe, eu mostro o que a música não fala’, antecipa o artista

O cantor e compositor Rafael Porrada lança, nesta sexta-feira (27), o single “Drip de Cria”. A faixa está disponível em todas as principais plataformas digitais, via ONErpm, e é uma produção do selo Nine Four Records, de Anderson Talisca, também conhecido no cenário do trap como Spark.

“Drip de Cria” sucede o single “Mary Kay”, lançado em março, e chega com um clipe conceitual que explora temas profundos. Rafael Porrada compartilha sua visão: “Eu não busquei inspiração em fazer algo dentro do comum, também queria uma produção que tivesse conceito, e uma mensagem. Embora seja uma letra fácil, o trailer leva o ‘meu drip de cria chama atenção das bandidas’ como o fio condutor. Mas as bandidas não são exatamente mulheres a quem me refiro, são gravadoras, empresários, o sistema em si, que nos aprisionam de um jeito ou de outro. Já tive até músicas roubadas por outros artistas, inclusive famosos. Por mais que seja uma letra que seja dentro dos padrões que bombam no mercado, eu busco uma profundidade, falar sobre liberdade e que leve uma mensagem motivadora”. No final do clipe, Rafael joga um diamante fora simbolizando sua busca por autenticidade e que o mais importante, seu talento, não tem valor financeiro.

O clipe, disponível no canal do artista no YouTube, assim como a música, explora um conceito ousado e provocativo. “Na música eu falo o que o mercado quer ouvir, no clipe eu mostro de forma subjetiva o que a música não fala”, acrescenta o artista.

A vontade de cantar as próprias músicas não é novidade para Rafael Porrada, que começou a escrever seus raps aos 16 anos e, aos 19, já emprestava suas composições para artistas, bandas e selos de um projeto social ligado à música ao qual o artista participava. O soteropolitano descobriu sua paixão pela música desde cedo, influenciado pela carreira de sua mãe, uma cantora gospel.

Rafael Porrada é um criador versátil, conhecido por suas composições, incluindo o primeiro brega funk a viralizar no Brasil, que gerou o famoso “Desafio Din Din Don” e foi regravado por diversos artistas de destaque, como Léo Santana, Wesley Safadão e Naiara Azevedo. O artista também viu suas criações se tornarem hits, como a faixa “Toma que Toma”, gravada por Léo Santana durante o carnaval de 2017.

Em 2018, Rafael Porrada uniu-se à equipe musical do jogador Anderson Talisca, conhecido como Spark no cenário do rap, que também é o proprietário do selo Nine Four Records, uma referência no cenário de hip-hop na Bahia e no Nordeste. Em 2021, participou da série “Criatividade Tropical”, compondo a música “Na Atividade” para IZA, que o levou a ser convidado pela artista para ser um dos cantores da faixa. No ano seguinte, assinou com o selo Nine Four Records e lançou seu projeto como trapper.

A produção musical de “Drip de Cria” é assinada por Saboya e Rafa Jah – também é responsável pela mixagem/masterização e participa da composição. Os demais compositores são o próprio Rafael Porrada e Saboya. A produção audiovisual é de Planzo, e os fotógrafos Jeff Knust e Rezende. A produção executiva é da Nine Four Records.