Após vencer depressão, Marc Fernandes anuncia single e clipe com compositor de Sandy & Junior

Cantor lança “Perto do Mar” com Rique Azevedo, compositor dos hits “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”.

O ano de 2021 começou de uma maneira diferente para o cantor e compositor Marc Fernandes. Curado pela música, o artista que sofreu um grave período de depressão que quase custou sua vida, lança o single e clipe “Perto do Mar” com produção de Rique Azevedo, renomado produtor musical e compositor dos hits nacionais “Desperdiçou” e “Dig-Dig-Joy” da dupla Sandy & Junior. A canção chega aos apps de música e Youtube na sexta-feira (26).

Com a filosofia clara de cantar músicas que vibram mensagens positivas e que brindam a vida, Marc diz que encontrou na música uma forma de ajudar e ser ajudado após seu grave período de depressão. “A música foi fundamental para minha recuperação! Quero fazer canções para ajudar as pessoas a terem momentos leves. Que possam refletir sobre como a vida é boa e que não temos o controle sobre o amanhã. Passei por um momento muito complicado com a depressão e, com a minha voz e minhas músicas, quero tocar a alma das pessoas e fazê-las entender e valorizar cada momento da vida”.

Produzida por Rique Azevedo, um dos maiores produtores musicais do país, responsável por trabalhos de nomes como Sophia Abrahão, Clara Valverde e compositor dos hits nacionais “Dig-Dig-Joy” e “Desperdiçou”, da dupla Sandy & Junior, “Perto do Mar” tem influências pop de Jason Mraz, Magic e Melim, foi composta em parceria com o produtor e fala sobre como a natureza pode ajudar a renovar nossas energias. “Essa canção fala da importância das pessoas se reconectarem com suas energias através do contato com a natureza, mais especificamente com o Mar. Ela fala do quanto isso pode te fazer bem e ajudar a focar em seu propósito”.

Marc Fernandes conta que a parceria com o renomado produtor foi fundamental no seu processo de recuperação e que direcionar sua energia para a música foi essencial para sua melhora. “Poder canalizar minhas energias na música, um sonho antigo que estava adormecido, mas nunca esquecido, foi fundamental na minha recuperação. Poder estar ao lado de um dos maiores produtores e compositores do país, reacendeu a chama que estava quase apagada. O Rique foi incrível! Além de me ajudar a resgatar minha parte criativa e minha musicalidade, ele foi super atencioso, calmo e compreensivo durante todo o processo. Me tirou do momento sombrio para finalmente fazer a minha luz brilhar”, comemora Marc.

‘Marc Jackson’ no programa da Angélica?



Apaixonado por música e pela carreira artística desde cedo, Marc Fernandes deu seus primeiros passos como artista ainda criança. O agora cantor e compositor, fez sua primeira aparição na TV aos quatro anos de idade no programa da apresentadora Angélica, da rede Globo, na extinta TV Manchete. “Após assistir o filme Moonwalker do Michael Jackson, sempre que eu escutava suas músicas eu saia dançando onde estivesse, e aconteceu quando fui assistir o Programa Clube da Criança na antiga TV Manchete, a música Beat IT tocou e eu “invadi” o palco e sai dançando. A Angélica adorou e passou a me chamar de Marcsson Jackson. Foram 3 anos me apresentando lá, até ela sair para o SBT”. Quando Angélica retornou ao Rio de Janeiro, agora na Rede Globo, minha mãe viu um anúncio no Jornal de um programa de Calouros no programa Angel Mix. Fiz o teste e passei para o que se tornou o quadro Cover Mix. Cantei e dancei caracterizado como Michael Jackson as músicas ‘Bem’ e ‘Beat it’ ao vivo. Ao terminar a apresentação, Angélica se disse orgulhosa de ter me visto aos 4 anos e depois mais crescido aos 13” revela o cantor.

Natural do Rio de Janeiro, Marc Fernandes é cantor e compositor. Atualmente o artista está preparando seu primeiro EP solo com cinco faixas, que também será produzido por Rique Azevedo, e deve chegar aos apps de música ainda neste semestre.