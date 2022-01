Após o sucesso de “Disciplina”, Lali lança “Diva”

Lali continua brilhando na música no início de 2022. Após o lançamento explosivo de DISCIPLINA há duas semanas, que já acumula mais de 4 milhões de reproduções em áudio e vídeo, a talentosa artista argentina surpreende novamente e apresenta DIVA, uma nova música em que confirma sua essência pop.

Lali iniciou o ano cheio de novas músicas e mostrou mais uma vez que é a referência do pop argentino. Com seu single DISCIPLINA, que já está se configurando para ser uma das músicas do verão, ela dominou as redes sociais imediatamente, virando tendência no YouTube e fez seus fãs dançarem e se exercitarem com o #DisciplinaChallenge, que já ultrapassou 8,5 milhões de visualizações no TikTok.

Produzida por Mauro De Tomasso e Dano Diaz, e de autoria da própria Lali, a faixa traz uma batida suave na qual demonstra toda sua versatilidade: “una diva siempre brilla” / “uma diva sempre brilha”. Novamente produzido por The Movement e dirigido por Renderpanic, o vídeo mostra Lali saindo de um cofre para subir em um palco circular e executar a música. A câmera a cerca, enquanto um grupo de pessoas a observa à distância e seu corpo é progressivamente coberto de ouro, até que ela se torna uma estátua dourada.

