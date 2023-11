Após feat com Sant, Sos anuncia mixtape com diversas participações para dezembro

Cantor aposta na sonoridade trap/R&B e convida nomes como Sueth, Chris MC e a dupla DNASTY

Após lançar “Melhoria”, feat com Sant, o rapper carioca Sos anuncia que o single faz parte do seu primeiro mixtape em carreira solo. O projeto chega em dezembro com 14 faixas e diversas participações especiais, como Sueth, Chris MC e a dupla DNASTY. Apostando na sonoridade trap e R&B, Sos promete entregar toda sua essência estética, abordando nas letras seu relato como artista do subúrbio do Rio de Janeiro (Campo Grande), suas vivências e o contraste encontrado nesses dois mundos. O lançamento será pela Trappin’.

Na faixa-foco “Melhoria”, já disponível nas plataformas de áudio e no YouTube, Sos e Sant abordam a superficialidade no meio da música, fazendo um paralelo com todo esforço que fazem para terem uma vida melhor e encontrar um novo e real sentido para seguirem em frente em meio às batalhas da vida.

“A gente está em constante busca por melhoria, todos nós estamos. Essa é uma letra mais simples do que parece. A música foi solo durante três meses, e tinha dois minutos e pouco apenas. Foi quando eu pensei no Sant, porque eu não via nenhum outro artista na cena para somar nessa música. Acho que hoje ninguém tem esse respaldo artístico na cena para falar desse sentimento quanto ele”, explica Sos.

Na cena desde 2016 e ex-integrante da gravadora UCLÃ, Sos já coleciona trabalhos com nomes como Baco Exu do Blues, Predella e Major RD.