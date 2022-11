Após estrear o projeto HOLOMAGIC em Brasília, Annëto conta detalhes da criação deste novo conceito de show

Apresentando um show conceitual e futurista, o DJ e produtor Annëto estreou recentemente seu novo projeto Holomagic

Criada pelo artista e sua equipe, Brasília foi a cidade escolhida para a primeira edição deste evento com DNA 100% brasileiro e jamais visto antes. De acordo com a temática da festa, as imagens de holograma trouxeram referências botânicas e muita emoção aos fãs de música eletrônica.

Natural de Goiânia, Annëto apresentou um dos projetos mais inovadores dos últimos tempos do mercado de música eletrônica brasileira ao lado de seu mentor e também cabeça do projeto André Pulse. O jovem promissor conversou com o Jornal de Brasília e contou um pouco mais sobre esse marco, detalhes de bastidores, e a importância desse passo em sua carreira.

Annëto, comece descrevendo um pouco da sensação de realizar um projeto como este.

Foi a melhor sensação da minha vida até agora, fiquei impressionado com o resultado e estou muito emocionado! Espero que a galera que esteve presente tenha sentido a mesma coisa.

Para entendermos melhor, os hologramas aconteciam em sincronia com as suas faixas, certo? Como foi a reação do público?

Além de todo o show ter sido feito com músicas autorais, fiquei muito feliz em ver a galera impressionada e impactada com os hologramas… fora todos os feedbacks positivos que continuo recebendo desde o dia posterior ao lançamento.

Uma apresentação do calibre do Holomagic requer uma super organização para colocar em prática! Conta para a gente um pouco do que está por trás de montar algo desta magnitude?

Realmente, é um longo tempo de trabalho e planejamento. Cada detalhe é um desafio: montar a estrutura, ajuste de iluminação, sincronização das dançarinas e todos os mínimos detalhes contam para entregar esse show impecável.

Durante o show você controla sua própria música e efeitos audiovisuais, certo? Explique um pouco mais para a gente como isso funciona.

Annëto: Junto com o André Pulse, desenvolvemos um jeito de deixar o show de forma em que a gente tivesse o maior controle possível, tanto do audiovisual quanto da parte musical, e ter conseguido desenvolver esse método me deixou bastante à vontade no palco e me deu bastante opções de mixagem (tanto os áudio quanto os vídeos).

André Pulse: Todas as edições dos conteúdos audiovisuais, principalmente visual, são produzidos dentro dos nossos estúdios e todo setup (hardwares e softwares) foram desenvolvidos para tocar tudo ao vivo, direto da mesa do DJ, dando liberdade pra gente. Nós quem disparamos o áudio e também o vídeo direto para as projeções, garantindo que todos os efeitos holográficos estejam o tempo todo encaixados e sincronizados com a música que estiver rolando.

Fazemos tudo da nossa mesa, preparamos todo o material antes. Todas as nossas músicas são como videoclipes que pré-produzimos para cada show, com livre controle do setlist e do tempo (BPM). Tudo sincronizado com liberdade de tocar na hora e na sequência que quisermos e com qualidade full, tanto imagem quanto aúdio é resolução máxima, sem compressão alguma, e todo controlado da mesa do DJ. O controle da iluminação e efeitos cinemáticos (que envolvem as bailarinas) são os únicos que precisam ser disparados via timecode para garantir a sincronia desses elementos no show também, mas a parte de áudio e vídeo é toda controlada do jeito que qualquer DJ gostaria. Não temos um show amarrado e nem gravado, é tudo realmente feito na hora, mas, claro, também requer muitos e exaustivos ensaios pra show para garantir que tudo saia como o planejado.

Como você considera o impacto do Holomagic na música eletrônica nacional?

Acho que o HOLOMAGIC traz um pouco do que é essa nova fase da música eletrônica, sempre busquei entregar o máximo pra galera e acho que com esse projeto consigo trazer todo o impacto que a música e esse projeto merece.

Se você pudesse definir essa apresentação com uma palavra, qual seria?

Extraordinário definiria bem. Tanto pra gente que viu esse projeto ganhando vida quanto para o público que pode assistir no dia.

E agora quais são os próximos passos? Algum spoiler que você possa dividir com a gente?

Estou muito feliz com o resultado da primeira apresentação do Holomagic, mas sempre tem algo a melhorar, estou focado agora em melhorar cada vez mais o projeto e trazer o melhor possível para vocês, além de lançamentos autorais de músicas exclusivas, que inclusive estão no set do Holomagic.

