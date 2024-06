Aperte o play e confira os lançamentos da semana na música brasileira

Pra curtir um bom fim de semana, nada melhor que uma boa música, né? Se depender dos artistas nacionais, não faltarão atualizações da playlists com lançamentos que promete virar hit. Matheus Fernandes, por exemplo, em parceria com a dupla Matheus e Kauan, promete fazer muito sucesso com a faixa “Triplex”. Já o premiado bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda traz o melhor da música latina com dois novos álbuns. Confira 8 sucessos selecionados pelo JBr dentre os lançamentos da semana.

Eu Sou Sentimento – (Luan Pereira feat Luan Santana)

O cantor Luan Pereira se une ao seu xará Luan Santana para o lançamento da canção Eu Sou Sentimento. A música chegou às plataformas nesta quinta (6/6). Essa é a primeira parceria profissioanl entre os artistas. A música promete ser sucesso nas paradas musicais.



Triplex – Matheus Fernandes e Matheus e kauan

O teaser da música de Matheus Fernandes com participação da dupla Matheus e Kauan já pegou de jeito os fãs nas redes sociais. Triplex chegou nesta quinta (6/6) e tende a ser mais um sucesso do piseiro junto ao sertanejo sofrência. Matheus Fernandes emplacou hits como Balanço da Rede e Baby Me Atende, enquanto os irmãos sertanejos, recentemente, agitaram as plataformas com Não Sei Se Tô Solteiro Mais e Mala dos Porta Malas.



De Onde Eu Vim – 1Kilo

Já o pessoal do 1Kilo aposta na parceria inédita com Scarp e NK da Grota, no single De Onde Eu Vim. A canção chega às plataformas digitais nesta sexta (7/6). Na faixa, os cariocas falam sobre as suas raízes, com imagens aéreas do Rio de Janeiro no videoclipe.



Não Vem Falar de Amor – Tays Reis

Nesta sexta (7/6), Tayis Reis lança a segunda faixa do seu EP Rainha do Paredão. O single Não Vem Falar de Amor promete ser mais um arrocha que fará sucesso assim como a primeira música do álbum, Muleke Não Combina com Mulher, que já se tornou hit das mulheres bem resolvidas e independentes. Ao todo, o EP terá cinco músicas.



Medusa –– Spark

O cantor de hip-hop Spark apresenta o trap Medusa. O single já está disponível em todas as plataformas, e conta com visualizer recheado de efeitos visuais. Um fato curioso sobre o artista é que ele é também jogador de futebol. Como atleta, é conhecido como Anderson Talisca e joga ao lado de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Hamilton de Holanda –– (feat C4 Trío / Gonzaga)

O bandolinista brasileiro, vencedor de diversos Grammy Latino, lançou no mês de maio dois novos álbuns. No primeiro, intitulado Tembla, o brasileiro se junta aos venezuelanos do C4 Trío para explorar clássicos da música latina.

Já no Collab, segundo trabalho, Hamilton faz parceria com o pianista cubano Gonzaga. Esse encontro marca o melhor do Jazz cubano e brasileiro com muita improvisação e criatividade.

Minha Sorte –– MC Kako

O funkeiro MC Kako vem com o lançamento Minha Sorte. A faixa tem a participação de outros nomes do funk brasileiro como Tuto, GP e JR no Beat. A música é um funk com rimas sobre superação e trabalho.

Você Pra Mim –– Rafaela Neves

No novo single, jovem cantora da música sertaneja conta com a participação dos renomados sertanejos Rionegro e Solimões. A canção está disponível em todas as plataformas e tem potencial para arrebatar muitos fãs, com uma melodia envolvente e uma letra tocante.