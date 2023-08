Ao lado de Gustavo Mioto, João Bosco e Vinícius lançam primeira faixa de novo DVD

Videoclipe já está disponível no YouTube

O DVD “JB&V 21 – In Concert”, considerado o maior da carreira de João Bosco e Vinícius, marca uma nova fase em suas trajetórias. Intitulada “Docinho de Festa”, a colaboração com o cantor Gustavo Mioto foi a escolhida para dar start aos lançamentos. Exibida com exclusividade no programa “Encontro com Patrícia Poeta” desta quinta-feira (31), a faixa chega em todas as plataformas de áudio a partir da meia-noite desta sexta-feira (01), e o videoclipe já está disponível no YouTube:

Com uma temática divertida, retratando situações de recaídas com ex-namoradas, a letra foi composta por Ricardo Vismarck, Ronael, Felipe Sales, Matheus Araújo e Matheus di Padua. O ritmo animado, a junção das vozes em sintonia e o refrão viciante são algumas das características da canção, que promete ser o novo hit do sertanejo, afinal: “ex é igualzinho docinho de festa, quando ninguém tá vendo nois vai lá e pega”.

“O Gustavo é uma grande referência da música sertaneja atualmente e queríamos muito trazer esse lado mais jovem pro nosso projeto. Admiramos o trabalho dele e adoramos mais ainda quando nossas vozes se encaixaram. A música está incrível, não percam!”, comentou João Bosco. “Temos certeza que muitos dos nossos fãs e das pessoas que nos acompanham vão se identificar. É um feat animado e alegre, então queremos que o pessoal curta do mesmo jeito que fizemos durante a gravação. Fiquem ligados, porque esse é só o começo”, finalizou Vinícius.

A gravação do audiovisual aconteceu na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP), e contou com a presença de aproximadamente 20 mil pessoas e uma mega infraestrutura com acessibilidade total para PcDs, 50 metros de boca de palco, 500m² de LED, mais de 500 aparelhos de luz e mais de 1.200 profissionais envolvidos. A dupla recebeu outras grandes participações do segmento como Mari Fernandez, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Guilherme & Benuto, Léo Magalhães e Israel & Rodolffo, sem contar com o esquenta e o after comandados pelo DJ Lucas Beat e a dupla DJ’s Open Farra, respectivamente. Conhecidos por serem pioneiros no sertanejo universitário, João Bosco e Vinícius garantem mais lançamentos para os próximos meses e a entrega de um álbum inesquecível.