Anitta lança clipe de ‘Gata’ e diz ter vergonha fora dos palcos

MARIANA ARRUDAS

SÃO PAULO, SP

A cantora Anitta, 29, divulgou mais um clipe do álbum “Versions of Me Deluxe” nesta sexta-feira (5). No vídeo musical de “Gata” a artista se veste de mulher gato e vira uma heroína, além disso, ela usa a produção para divulgar seu perfume íntimo, o Puzzy By Anitta.

A artista comentou sobre a repercussão de notícias no Brasil, e disse que, apesar de não poder generalizar, muitas vezes vê notícias sobre polêmicas, como a tatuagem íntima ou opiniões políticas, ganhando mais notoriedade que marcos em sua carreira musical.

“Não posso generalizar, porque tenho fãs e grandes pessoas que me ajudam e me apoiam na carreira. Acontece muito isso de a grande massa dar muita atenção para coisas que não são importantes, que também eu não estou nem aí”, afirmou.

A cantora disse que demorou para falar sobre política porque não sentia que tinha conhecimento o suficiente para opinar sobre o tema. “Fui estudar para que eu pudesse saber o que eu estava falando, e hoje em dia estou me metendo até demais. Não consigo fazer nada pela metade ou meia-boca”, afirmou.

Além disso, a artista celebrou que estará presente com uma apresentação ao vivo no palco da premiação VMA. “Cada ano é uma etapa que a gente ultrapassa, e um degrau a mais que subimos”, completou. Ela também comentou sobre sua recuperação após a cirurgia de endometriose, e garantiu que conseguiu descansar porque planejou todos os lançamentos antes de ir para o hospital.

“Nem peguei no telefone, fui pegar de fato anteontem”, completou, em coletiva de imprensa virtual realizada nesta sexta-feira (5).

“O povo acha que eu não consigo parar quieta, mas eu paro muito quieta. Fico tranquilassa”, disse ainda, sobre o período pós-cirúrgico. A cantora ainda comentou sobre sua relação com o músico e namorado Murda Beatz, e revelou ter vergonha de gravar clipes ao lado dele, como foi o caso de “No Más”.

“Eu tenho um lado meu muito envergonhado, sempre tive vergonha de ser a Anitta em frente de namorado. Sou muito diferente na minha vida pessoal. Quando estou no meu personagem de cantora e ter meu namorado olhando… É muito estranho para mim”, completou ela.

A artista afirmou que já tinha em mente trazer a versão estendida do álbum, mas que ao lado de sua equipe resolveu adiar o lançamento, como uma estratégia de divulgação. Ela ainda irá lançar os clipes de “Lobby”, uma parceria com Missy Elliott e “El Que Espera”, com Maluma.

No vídeo ao lado do cantor, Anitta adianta que os dois estarão interpretando atores que vivem um romance, que não fica claro se ultrapassa ou não as telas. Ela ainda revelou que o registro, gravado em Ibiza, foi seu clipe favorito dos últimos projetos. “Foi meu preferido, embora eu estivesse muito cansada.”

Por fim, a artista comentou sobre a morte do apresentador Jô Soares que faleceu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos.

Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A morte foi confirmada por sua ex-companheira, Flávia Pedras Soares, porém a causa ainda não foi divulgada.

“Nunca é bom você perder alguém. O Jô era uma pessoa de muita luz, genial. Ele era um cara maravilhoso. Recebo a notícia com um pouco mais de entendimento, pelo fato de a pessoa já estar debilitada e mais velha. Recebi triste, claro, mas com mais entendimento. É a vida. O ciclo da vida é assim. O Brasil perdeu.”