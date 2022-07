Anitta conquista primeira indicação ao VMA por ‘Envolver’ na categoria melhor canção latina

A cantora acaba de se tornar a segunda brasileira indicada ao Video Music Awards, premiação dedicada à música e produzida pela MTV Americana

Dois dias após bater a marca de 310 milhões de visualizações com o clipe de “Envolver” no YouTube, Anitta acaba de se tornar a segunda brasileira indicada ao Video Music Awards (VMA), premiação dedicada à música e produzida pela MTV Americana. A primeira foi Any Gabrielly, integrante do Now United, que disputou a categoria Melhor Grupo em 2020.

A popstar concorre a melhor canção latina também por “Envolver”, que quebrou recordes e se tornou a 1ª música mais ouvida no Top 5 mundial do Spotify e pavimentou o caminho da artista no mercado cultural norte-americano.

Na mesma categoria, concorrem os rappers porto-riquenhos Bad Bunny e Daddy Yankee, a cantora mexicana Becky G em dueto com a colombiana Karol G, o também porto-riquenho Farruko e o cantor colombiano J. Balvin em dueto com o californiano Skrillex.

Em 2021, Anitta foi a primeira cantora brasileira a se apresentar no VMA. À época, a artista iniciava as divulgações do single “Envolver”, que se tornou seu maior sucesso no mercado da música americana.