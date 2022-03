Anitta alcança Top 4 do Spotify Global com “Envolver”

Na plataforma a música já foi reproduzida mais de 3 milhões de vezes

Nesta quarta-feira (23), Anitta subiu mais uma vez no Top 50 do mundo no Spotify com a música Envolver, no Twitter a cantora comemorou.

Na sua frente está o single Enemy do Imagine Dragons e JID e Stay de The Kid Laroi e Justin Bieber. Envolver está quase chegando em terceiro lugar o single já foi reproduzido 3.196.538 vezes.

No Brasil a música lidera no Top 50, com Dançarina de Pedro Sampaio em segundo e SentaDONA de Luísa Sonza em terceiro.