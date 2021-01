Alok desbanca Anitta e se torna o brasileiro com mais ouvintes no Spotify

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O DJ Alok, 29, se tornou o brasileiro com a maior quantidade de ouvintes mensais no Spotify, uma das principais plataformas de streaming de música. Ele desbancou a cantora Anitta, 27, que estava no topo do ranking brasileiro nos últimos anos.

A mudança ocorreu no sábado (9), com o DJ alcançando a marca de 16,678 milhões de ouvintes mensais. Neste domingo (10), a plataforma mostra que ele continua em crescimento e já está com 16,751 milhões ouvintes mensais. Anitta, é claro, segue ele de perto, com 16,567 milhões de ouvintes mensais.

Alok, que lançou na sexta-feira (8) o single “Rapture”, em parceria com o produtor irlandês Daniel Blume, agradeceu a preferência dos ouvintes nas redes sociais. “Dedico isso a vocês que fazem esse sonho se tornar realidade. Obrigado!”, escreveu. Ele ainda lembrou uma frase de Raul Seixas: “Um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Sonho se que sonha juntos, se torna realidade”.

O número de ouvintes mensais, que é atualizado diariamente, é calculado pela plataforma somando o número de perfis que tocaram pelo menos uma música do artista nos últimos 28 dias (mesmo que a música seja tocada várias vezes, cada pessoa é contada apenas uma vez). Quando o artista está no ranking mundial, essa informação aparece no perfil público dele.

Por isso a diferença entre a liderança do ranking de ouvintes mensais e o de mais ouvidos, por exemplo. Marília Mendonça, que tem 8,446.milhões, foi a artista brasileira com mais reproduções de suas músicas em 2020.

Os brasileiros, no entanto, ainda estão longe do pódio mundial, liderado por Ariana Grande (79.206.050 de ouvintes mensais), Justin Bieber (76.570.020 de ouvintes mensais) e The Weeknd (65.769.035 de ouvintes mensais).

As informações são da Folhapress