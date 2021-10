Allan Massay e Maíra Guedes lançam novo single “Vem cá”

A novidade dos cantores Allan Massay e Maíra Guedes estreia dia 22 e conta com clipe

Com pegada mais sensual, Allan Massay lança sua mais nova música “Vem cá”, em parceria com a cantora Maíra Guedes. O som faz parte do novo álbum de Massay intitulado “Quinze Trinta”, que celebra os 15 anos de carreira do artista. O lançamento do single será dia 22/10.

Produzido pelos próprios artistas, o single passeia em uma onda pop e R&B típica brasileira. Narrando o desejo entre um casal, a faixa já possui até um clipe, gravado pela produtora Novezeroum, que será lançada dia 25.

Allan Massay e Maíra Guedes. Foto: Divulgação

O vídeo foi gravado em ambientes de exposição artísticas do renomado brasiliense Douglas Viana. Para Allan, foi uma experiência única a escolha do local. “Nos ajudou demais em todo o processo porque tem tudo a ver com a proposta da música”, ressalta.

Maíra concorda que o lugar não poderia ser diferente. “Unir a nossa música ao trabalho dele foi muito gratificante e enriquecedor para essa experiência e principalmente para o vídeo”, conta.