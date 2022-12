Alfonso Herrera justifica ausência na volta do RBD: ‘Estou feliz com os projetos que tenho’

Ator negou arrependimentos e disse manter contato com integrantes do grupo

O ator Alfonso Herrera, 39, manifestou-se sobre a volta do grupo RBD. Neste mês, cinco integrantes originais publicaram um vídeo do grupo com a legenda “Soy Rebelde”, aumentando os rumores de uma possível turnê de retorno em 2023. O único que não havia compartilhado o o vídeo tinha sido Herrera, que confirmou que não participará do projeto.

Poncho, apelido do ator que interpretou Miguel na novela “Rebelde” (2004), quebrou o silêncio sobre o assunto. Em um vídeo divulgado por fãs, ele conversa com repórteres na saída de um aeroporto e explica o motivo de sua ausência no projeto de retorno do grupo: “Vou estar trabalhando”.

“É um projeto muito importante. Segue sendo muito importante e aí está o resultado, não é? E o que posso dizer é que vai ser um projeto muito bem sucedido e eu desejo todo o sucesso do mundo a eles”, complementa Herrera.

Ele negou se arrepender de ter participado do RBD. “Estou feliz de ter feito parte de um projeto tão bem sucedido. Estou agradecido e seguirei agradecido. Sinto e estou feliz com os projetos que tenho agora e uma coisa não anula a outra”, explicou.

“Meu passado é o que me faz a pessoa que sou neste momento.”

Poncho desviou da pergunta sobre a possibilidade de participar futuramente de algum show ou evento que envolva o retorno do RBD. Ele disse manter contato com Dulce María, Anahí, Maitê Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann, integrantes do grupo. “Nos falamos no Whatsapp e trocamos mensagens de vez em quando”, contou.