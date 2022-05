Alexandre Freire lança EP Dois Singulares, com músicas inéditas e autorais

O EP teve como inspiração seu relacionamento de 20 anos com a esposa

O artista baiano Alexandre Freire Ribeiro, que mora em Brasília há 32 anos, lançará seu EP Dois Singulares, com seis canções inéditas, no dia 5 de junho, tendo como música de trabalho “Fomes do Mundo” (meu dia te convida pra chuva ou pra brisa e pra caminhar eu e você, pra caminhar em pleno ao sol, pra castigar pecado meu…). Além dos títulos “Aquela Estrela”, “Misto Quente”, “Eu pra Você”, “Vão” e “Tarde de Sol”. Trechos das músicas já podem ser ouvidos pelo link (https://alexandrefreire.hearnow.com/dois-singulares).

Segundo Alexandre, as faixas do EP, que estarão em todas as plataformas musicais, são, na sua maioria, trechos de histórias vividas com sua esposa, Sabrina Ferreira Ribeiro, com quem divide a vida há 20 anos. “De uma maneira geral, são relatos de grande parte do nosso relacionamento, embora seja algo particular, qualquer pessoa que teve ou tem um relacionamento, pode se identificar com as músicas”, declara.

O artista explica ainda que nome “DOIS SINGULARES” é uma referência aos gostos diferentes do casal em “quase” tudo: “praia e cidade, azul e preto, ela extrovertida eu caseiro, rock e samba, etc… Porém, há uma coisa em comum, gostamos muito de viajar”.

Além do EP Dois Singulares, o artista já lançou, em 2021, o EP Show Particular, com cinco músicas, e outros três singles, que podem ser acessados pelo canal do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCKLMeGuGWjlXj48PcjmQ0JA ), ou em qualquer plataforma musical.

Sobre Alexandre Freire

Natural de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, iniciou o gosto pela música desde cedo. “O primeiro violão ganhei aproximadamente aos 13 anos e os primeiros acordes surgiram com o estilo voltado para música popular brasileira, desde cedo também arrisquei algumas composições que obviamente são aquelas que não se mostra para ninguém, até a jornada musical ser interrompida pelo curso de direito e posteriormente especialização e o mestrado em direito”, lembra. Nesse período, a música ficou em segundo plano, pois Alexandre passou a priorizar os estudos, já que a intenção era lecionar processo civil nas universidades concomitantemente ao exercício da profissão de advogado. Chegou a escrever um livro de processo civil, que está na coleção Brasília Jurídica.

Alguns meses após concluir o mestrado veio a pandemia e cada vez mais distante a possibilidade de lecionar. Foi aí, com o confinamento do mundo, que o artista voltou a atenção para aquelas músicas, e com mais amadurecimento fez alguns reparos em umas e compôs outras. O resultado veio com 14 músicas sendo 8 lançadas em 2021 e as últimas que serão lançadas no EP Dois Singulares.

Serviço:

Lançamento do EP Dois Singulares

Data: 05 de junho de 2022

Local: todas as plataformas musicais (https://alexandrefreire.hearnow.com/dois-singulares)

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKLMeGuGWjlXj48PcjmQ0JA

Instagram: @alexandrefreire23