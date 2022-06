Afropunk Bahia anuncia Emicida como 1ª atração do festival em 2022

O evento acontece nos dias 26 e 27 de novembro no Parque de Exposições, em Salvador; O valor varia entre R$ 80 a R$ 460 (1º lote)

Emicida é a primeira atração confirmada para a segunda edição do Afropunk Bahia, marcado para 26 e 27 de novembro no Parque de Exposições, em Salvador. O rapper paulista sobe ao palco no dia de abertura do festival.

Segundo a organização, serão 26 horas de festa e mais de 30 artistas nacionais e estrangeiros. Os ingressos já estão disponíveis no site da Sympla, com preços que variam de R$ 80 a R$ 460 (1º lote).

O Afropunk desembarcou no Brasil com sua primeira edição em 27 de novembro de 2021. Na programação, estiveram nomes como Mano Brown e Margareth Menezes, que subiram ao palco no espaço Marés, no Centro de Convenções de Salvador.

O vocalista do Racionais MC’s cantou ao lado da cantora Duquesa, aposta do R&B, enquanto a sambista baiana se apresentou ao lado da carioca Malía.

Por causa da pandemia de Covid, o evento foi adiado em 2020 e teve no ano passado um formato menor e híbrido, com transmissão online pelo site oficial.

Com a intenção de exaltar o protagonismo preto e afroindígena, a programação ainda contou com Tássia Reis com o bloco afro Ilê Aiyê, a baiana Luedji Luna ao lado do duo Yoún, além da cantora Urias em parceria com Vírus.

A capital baiana foi escolhida como ponto principal do Afropunk no país por ser conhecida como a cidade mais negra fora da África. O festival nasceu em 2005, em Nova York, e desde então é realizado em cidades como Atlanta (Estados Unidos), Paris (França), Londres (Inglaterra) e Joanesburgo (África do Sul).

AFROPUNK BAHIA 2022

Quando: 26 e 27 de novembro

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1.590, Salvador – Bahia)

Quanto: R$ 80 a R$ 460 (1º lote)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/