Adele chora ao cancelar shows em Las Vegas

A cantora Adele cancelou nesta quinta-feira sua temporada de shows em Las Vegas, um dia antes da estreia, depois que boa parte de sua equipe adoeceu de Covid-19.

“Sinto muito, mas meu show não está pronto”, diz a cantora britânica, emocionada, em um vídeo publicado no Instagram. “Tentamos absolutamente tudo o que pudemos para montá-lo a tempo e para que ele fosse bom o suficiente para vocês, mas estamos destruídos por atrasos nas entregas e pela Covid.”

“Metade da minha equipe está com Covid e é impossível finalizar o show. Não posso oferecer a vocês o que tenho agora, estou arrasada”, continuou a cantora, que tinha agendada uma série de shows no Caesars Palace de Las Vegas entre 21 de janeiro e 16 de abril.

Os ingressos se esgotaram em poucas horas em dezembro. Os preços, que começaram em menos de US$ 1.000, chegaram a mais de US$ 30.000 em sites de revenda, de acordo com publicações na internet.

“Lamento fazer isso em cima da hora. Estamos acordados há mais de 30 horas tentando encontrar uma maneira e nosso tempo acabou”, concluiu Adele.

Agence France-Presse