Adam Levine anuncia novo álbum e turnê do Maroon 5

Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5, revelou que o grupo irá lançar um novo álbum e sairá em uma turnê. O último disco da banda, Jordi, foi lançado em 2021.

Durante sua participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ele disse que as novas músicas da banda devem ser lançadas em breve.

“Eu vou confirmar que os rumores são verdadeiros”, afirmou.

Apesar de não ter dado mais detalhes sobre o álbum, ele disse que o Maroon 5 irá lançar um single no final do mês de abril.

“De forma não específica, [o álbum será lançado] por volta do verão [no Hemisfério Norte, inverno no Hemisfério Sul]. E então, de forma ainda mais não específica, há uma turnê chegando no outono [primavera no Hemisfério Sul]”, finalizou. Levine não mencionou por quais países ou cidades a turnê deve passar.

Estadão Conteúdo