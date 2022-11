A7cria chega na cena com o single ‘Não Ligo Pra Nada’

Unindo gastação e vivência, artista é uma das promessas do rap carioca

O rapper carioca A7cria lança, nesta terça-feira (22/11), a faixa “Não Ligo Pra Nada”. Com produção de #NubeatdoNeves, o single teve masterização de 2F, que já participou de trabalhos com Anitta, Papatinho e Poze do Rodo.

“Não Ligo Pra Nada” é o single de estreia de A7cria. O cantor é fã de rap desde os 11 anos de idade, quando ouviu pela primeira vez um som de MV Bill. Ainda na adolescência, começou a frequentar batalhas de rima no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“O primeiro sentimento é de conquista. O segundo é de gratificação, porque por mais que a música seja solo, nada foi sozinho, sempre tive muita gente apoiando. Venho fazendo música há quatro anos e nunca cheguei perto do que tenho hoje”, descreve o rapper, que agora conta com o apoio do selo Cazulu.

Na faixa, o cantor busca abordar as vitórias, mesmo que pequenas, do dia-a-dia. “É uma parada de conquista, mas com os pés no chão. Sempre procuro mostrar a realidade, para que as pessoas se identifiquem. Até falo na letra: ‘quem não quer uma vida de rei’. Isso quer dizer que estou na luta, no meu corre e ostento um pouco, mas do meu jeito”, destaca.

Com direção de Roberto Rozendo, o videoclipe, que será disponibilizado no canal da Cazulu no YouTube às 16h, demonstra a realidade descrita nos versos e traz o artista dando a volta por cima ao lado dos amigos. “O clipe tem elementos da cultura do trap, desperta um sentimento de tensão e caos. Tudo se encaixa com a letra, que tem vivência, ‘gastação’ e refrão chiclete”, complementa #NubeatdoNeves.