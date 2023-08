A mistura do reggae e do rock da banda Tijolada Reggae

Banda lançou, no último dia 4, o single “Regueiro Rocker”. Em entrevista ao JBr, vocalista da Tijolada fala sobre a faixa

Com trocadilhos sobre rótulos musicais e de estilo, a banda de reggae brasiliense Tijolada Reggae está com um single novo, chamado Regueiro Rocker. A produção, que conta com a assinatura de Kiko Peres da banda Natiruts, está disponível em todas as plataformas de música.

O grupo tem 29 anos de estrada e, desde 2020, optou por focar em lançamentos de singles nas plataformas digitais. Com ‘Regueiro Rocker’ não foi diferente. Lançada na última sexta-feira (4), a faixa já ultrapassa os mil streamings no Spotify. A música mescla os ritmos de reggae com rock e soul music.

Rogério Fagundes, vocalista e guitarrista da Tijolada, conta ter ficado satisfeito com o resultado da faixa, de sua autoria. “Consegui fazer uma letra curta, mas que fala bastante coisa bacana, de uma maneira mais leve”.

O vocalista conta que a ideia demonstrar que o regueiro não é sério o tempo todo, não fala somente de filosofia. “Temos muitas letras densas, que falam sobre problemáticas e injustiças sociais, mas também temos letras que falam de amor, natureza. Desta vez, a banda optou por uma coisa mais suave, puxando para o rock e para um lado boêmio”. Rogério diz que já apresentou a faixa em shows e que o público está se divertindo bastante.

O arranjo conta com Leonardo Vilela na guitarra, Betão Nascimento no contrabaixo, Eddy na bateria e Fernando Palau no teclado, além da participação de Georgia W Alô no backing vocal e Edinho Silva na percussão. A música foi masterizada por Alan Pinho, no Refinaria Estúdios, no primeiro semestre deste ano. A capa do single foi criada pelo artista Iuri Scardua.

Rogério se mostra muito orgulhoso do trabalho e dá spoiler: a faixa vai ganhar um clipe ainda neste ano. “Vai ter um tom bem humorístico.”