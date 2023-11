8 de dezembro: The Killers anunciam data de novo álbum

O disco comemorativo, do tipo ‘best of’, é composto pelos principais sucessos dos norte-americanos, além de apresentar um novo hino, “Spirit”

Com uma incrível carreira de duas décadas – e contando – a banda The Killers tem o prazer de anunciar o lançamento de um álbum que chega para comemorar todo o legado de um dos maiores grupos de rock dos últimos anos. O disco comemorativo, do tipo ‘best of’, é composto pelos principais sucessos dos norte-americanos, além de apresentar um novo hino, “Spirit”, que já nasce pronto para ser cantado por multidões em festivais ao redor do mundo todo.

Intitulado “Rebel Diamonds”, o álbum traz 20 faixas, uma para cada ano de carreira do Killers, incluindo os clássicos modernos “Mr. Brightside”, “When You Were Young”, “All These Things That I’ve Done”, “Human”, “Read My Mind” e muitos outros, até o single mais recentemente lançado e elogiado pela crítica, “Your Side of Town”. O disco é um mergulho na história da banda com a curadoria de um impressionante catálogo de composições e musicalidade – que os solidificou como uma das vozes mais importantes do rock ‘n’ roll nas últimas duas décadas.

A versão física de “Rebel Diamonds” já está disponível em pré-venda na UMusic Store

O álbum traz pelo menos uma música de cada um dos sete discos de estúdio da banda. Desde a estreia inovadora, com “Hot Fuss”, que vai comemorar seu 20º aniversário em 2024, até o mais recente lançamento da banda, “Pressure Machine”, de 2021. “Rebel Diamonds” mostra a versatilidade do grupo e o poder de permanência em todo o cenário da música alternativa em constante mudança.

A coleção é composta por músicas que personificam quem é o The Killers como banda, além de incluir algumas favoritas deles que ressoaram ao longo dos anos – faixas como “Be Still”, do álbum “Battle Born”, de 2012; ou “Dying Breed”, do álbum de 2020, “Imploding The Mirage”; ou “A Dustland Fairytale”, de “Day & Age”, de 2008, que a banda recentemente regravou e tocou com Bruce Springsteen.

“Já foi dito que o que é lembrado vive”, reflete o vocalista Brandon Flowers no trailer do disco. “Acumulamos estádios cheios de memórias nos últimos vinte anos, o suficiente para preencher vidas. Vinte músicas durante vinte anos – ‘Rebel Diamonds’”. Veja o vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A banda The Killers é formada por Brandon Flowers (vocalista), Ronnie Vannucci Jr. (baterista), Dave Keuning (guitarrista) e Mark Stoermer (baixista). Saiba mais em: https://presave.umusic.com/thekillers-rebeldiamonds .