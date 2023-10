“734”, de MC Kako, faz referência aos acústicos dos anos 2000

Projeto ainda traz referências da infância do MC. Charlie Brown Jr. é uma das inspirações

A nova geração da música, composta por artistas de seus vinte e poucos anos, cresceu ouvindo os grandes lançamentos dos anos 2000. Não à toa, a década vive uma nova fase de ouro, tanto com homenagens em cima do palco, quanto com eventos que celebram a fase, o que gera até uma interação do pessoal mais novo com os “trintões”.

Para MC Kako, um dos grandes nomes do funk atual, isso não podia ser diferente. O artista cresceu curtindo os acústicos daquela época, que, inclusive por marcarem o começo da internet – que até corria risco de bug do milênio – envelheciam mais devagar do que as produções atuais.

Para completar, o pai ainda é do rock, baterista, o que fomentou a chegada destes acústicos ao pré-adolescente Jackson (nome verdadeiro do funkeiro), que em sua maioria eram desta vertente, como Charlie Brown Jr, Capital Inicial, Ira!, além de artistas de outros gêneros, como Jorge Ben, Marcelo D2, entre outros, que acabaram por moldar suas influências musicais durante sua infância e adolescência, em Maringá/PR.

Procurando reverenciar essa memória afetiva, o artista decidiu lançar seu mais novo projeto, o ao vivo “734”, nome que faz referência ao ônibus que o artista tomava diariamente em sua infância – por quase uma década – para ir à escola, ouvindo música e sonhando com sua carreira músical. Nos moldes das produções que eram sucesso três décadas atrás, o DVD em formato de rap acústico conta com oito faixas ao todo, incluindo a inédita “Malandragem”, que ganha um audiovisual especial para ser a introdução do DVD, e “Tempo”, faixa foco do projeto.

Ouça “734” nas plataformas digitais

Além de estrear nas plataformas digitais, via ONErpm, o material será disponibilizado no canal do YouTube do artista. No dia 20 de outubro o áudio chega completo, enquanto na plataforma de vídeos, quatro músicas acompanham o lançamento oficial, e as demais serão publicadas posteriormente, no dia 23 de outubro.

Produção é inspirada no cenário de Charlie Brown Jr, pelo cenógrafo original

Um dos pontos altos do audiovisual é a cenografia, uma inspiração clara do acústico de Charlie Brown Jr, lançado em 2003. Inclusive, o cenógrafo, conhecido como Gaucho, é o mesmo.

A escolha pelo cenário foi por ser uma das principais influências de Kako, que, inclusive, sentiu a perda dos dois integrantes do grupo e aproveitou para homenageá-los: “Cara, esse foi o acústico que, dentre todos, mais explodiu minha cabeça. Aquele rock’n roll que flertava com tanta coisa: tive os primeiros contatos com o Marcelo D2 mandando Chico Science – que também não conhecia – além da Negra Li e RZO. O hip hop chegou pra mim praticamente nesse disco”, conta Kako, que ainda brinca: “fora que a reta final vem de Jorge Ben, né? Porque acho nem roqueiro consegue ser marrento o tempo todo”.

“734”, sobretudo, é uma oportunidade para o artista, renomado no funk com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify com seus hits “Sem Coração”, “Bokaloka”, “Coração Gelado 2”, “Set Tatuapé Conceito 2”, “Apostei os 12 Molas”, entre outros de atingir novos públicos, tanto de sonoridade quanto de gerações.